Iga Świątek - Jaqueline Cristian RELACJA NA ŻYWO i WYNIK meczu w Roland Garros

Iga Świątek walczy z Jaqueline Cristian w 3. rundzie Roland Garros. Rumunka ma 26 lat i 182 cm wzrostu, więc warunki fizyczne z pewnością są jej atutem. W rankingu zajmuje 60. miejsce, co jest blisko jej życiowego rekordu (57. miejsce rok temu). Jako juniorka nie odnosiła sukcesów, a w seniorskim tourze wygrała jeden turniej WTA ale niższej rangi - WTA 125 w Puerto Vallarta w Meksyku, w marcu 2025. W turniejach Wielkiego Szlema nie notowała dobrych rezultatów, a najlepsze to 3. runda Australian Open 2025 i teraz 3. runda Roland Garros. Jej ulubiona nawierzchnia to mączka. Stosuje dużo topspinowej rotacji, ale nie są to jakieś oszałamiające prędkości. W trakcie kariery uzbierała z turniejowych premii nieco ponad 2 mln dolarów. Obecnie jest najwyżej notowaną rumuńską tenisistką. W czasie wymian wydaje charakterystyczne dość irytujące wrzaski. Jest waleczna, ale też łatwo wymusić błędy w jej grze. Iga Świątek powinna sobie z nią poradzić, jeżeli zagra na dobrym poziomie.

Świątek - Cristian RELACJA NA ŻYWO z Roland Garros WYNIK LIVE

Iga Świątek może po raz kolejny zapisać się w historii tenisa. Walczy o czwarty z rzędu triumf w Roland Garois, co nie udało się żadnej tenisistce przez ponad 100 lat. Jako ostatnia dokonała tej sztuki legendarna Francuzka Suzanne Lenglen, w latach 1920-23. Jednak ostatnie występy Igi Świątek nie były dobre. Z turnieju w Rzymie odpadła już po drugim meczu i bolesnej porażce 1:6, 5:7 z Danielle Collins. W rankingu spadła na 5. miejsce i z takim numerem jest rozstawiona w Paryżu. Jeżeli pokona Jaqueline Cristian, jej kolejną rywalką będzie Jelena Ostapenko lub Jelena Rybakina. Łotyszka i Kazaszka zmierzą się na tym samym korcie co Iga tuż po zakończeniu jej spotkania z Cristian.