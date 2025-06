Książulo ocenił kebaba Lukasa Podolskiego! Popularny YouTuber nie miał skrupułów. Bezlitosna ocena

Grupa kibicowska Lechii Gdańsk zwróciła się do Karola Nawrockiego po wyborach. Króciutko

Lukas Podolski spełnił swoją obietnicę – otworzył pierwszy w Polsce lokal sieci „Mangal Döner x LP10”. Restauracja mieści się w samym centrum Zabrza, na Placu Wolności, i ruszył oficjalnie w sobotę, 10 maja, o godz. 16.00. Kolejek nie brakuje, a głosy dotyczące produktu serwowanego przez gwiazdę Górnika Zabrze i mistrza świata z 2014 roku są mocno podzielone.

Choć menu ma być takie samo jak w Niemczech, podczas konferencji prasowej w lokalu uwagę gości przykuły niemieckie ceny w euro. Podolski żartował, że może tak już zostanie: – W końcu jesteśmy w Europie! – ale ceny w złotówkach pozostawały tajemnicą. Ostatecznie za podstawowe danie u Lukasa Podolskiego wynosi 33 złote. Istnieje wiele opcji w menu.

Popularny YouTuber Książulo ocenił kebaba Podolskiego

Wiele osób czekało z wybraniem się na kebaba do "Mangal Doner x LP10" popularnego YouTubera. "Książulo" słynie z recenzowania jedzenia, zwłaszcza kebabów. Ostatecznie pojechał na Śląsk, by zobaczyć, jak smakują dania serwowane przez Lukasa Podolskiego. Szybko zwrócił uwagę na to, że jego kebaby były o 300 i 150 gramów cięższe niż teoretycznie powinny.

- Faworyzacja poza skalę u "Poldiego". Jeśli chodzi o smak, nie chcę być aż tak krytyczny po tylu opiniach, co usłyszałem. On jest spoko, ale nie dla mnie i nie za te pieniądze - przyznał wprost.

Zdaniem "Książula" dania serwowane u Podolskiego nie są złe, ale wprost przyznał, że jadł wiele lepszych kebabów.

- Jadłem mnóstwo lepszych kebabów, kraftowych kebabów. Może w tej mielonce jest lepszy skład niż w takich klasycznych lokalach "u Turka". Nie podszedł mi. Ten ketchupowy klimat. Kebab w bułce smakował mi bardziej - dodał.

Lukas Podolski o miłości do kebaba

Podolski zdradził, że jego miłość do kebaba zaczęła się już w czasach młodzieńczych, kiedy biegał do food trucka za trybuną stadionu w Kolonii. Nawet grając w takich klubach jak Bayern, Arsenal czy Galatasaray – gdzie obowiązywały rygorystyczne diety – nie zrezygnował z tego przysmaku. – Dziś też po treningu zdarza mi się wpaść na kebab – przyznał z uśmiechem.

Czy Zabrze to dopiero początek? Podolski nie wyklucza ekspansji na kolejne miasta: – Może Chorzów, Warszawa albo inne miejsca, gdzie mnie lubią? – rzucił pół żartem, pół serio. Na poważnie jednak zaznacza, że rozważa rozwój sieci także w innych dzielnicach Zabrza.