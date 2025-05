Kebab Lukasa Podolskiego w Zabrzu. Znamy datę otwarcia Mangal Doner w Polsce. Gdzie będzie kebab Podolskiego?

To był nokaut: Lech ROZJECHAŁ Puszczę! Rekordowa wygrana Kolejorza [WIDEO]

Kebab Podolskiego w Zabrzu. Gdzie będzie?

Lukas Podolski zapowiadał, że chce przywrócić dalszy blask Górnikowi Zabrze i jak na razie trudno odmówić mu wielkiego zaangażowania. Piłkarski mistrz świata mocno angażuje się w życie Górnika Zabrze. W Polsce czuje się znakomicie. I to do tego stopnia, że zdecydował się na wystartowanie ze swoim niemieckim biznesem także w naszym kraju. Mangal Kebab to sieć lokali z tureckim daniem, która prężnie działa w Niemczech. Już dawno Podolski zapowiadał, że jego kebab niedługo zadebiutuje w Polsce.

Po wielu miesiącach przygotowań, Lukas Podolski w końcu mógł ogłosić z dumą termin debiutu pierwszego punktu na Śląsku. Mangal Kebab powstał, a jakżeby inaczej, w Zabrzu! Lukas Podolski ogłosił, że pierwszy punkt będzie miał miejsce pod adresem Plac Wolności 4 w Zabrzu.

Specjalna promocja w Mangal Kebab. Podolski ogłosił to publicznie

Uroczyste otwarcie Mangal Kebab będzie miało miejsce już w najbliższą sobotę. Kebaba Podolskiego będzie można spróbować w sobotę 10 maja od godziny 16:00. Z tej okazji kapitan Górnika Zabrze przygotował specjalną promocję. Pierwsze 200 osób, które złoży swoje zamówienie otrzymam kebaba za darmo.

- Już w sobotę , 10 maja moment, na który wszyscy czekaliście! Otwieramy pierwszy punkt Mangal Döner w Polsce. Zabrze! Jesteście gotowi? Pierwsze 200 osób zje tego dnia zupełnie za darmo – czytamy w poście ogłoszeniowym na Instagramie.

Lukas Podolski promuje swoje jedzenie hasłem „kebab of champions”, czyli w tłumaczeniu „kebab mistrzów”. Czy rzeczywiście tak będzie? Przekonamy się już 10 maja w momencie uroczystej premiery pierwszego punktu z fast foodem Podolskiego.

Lukas Podolski w Górniku Zabrze – bilans meczów

Lukas Podolski trafił do Górnika Zabrze w lipcu 2021 roku. Od tego czasu zagrał w aż 113 meczach ekipy z Roosevelta, zdobywając 25 bramek i notując 21 asyst.

Podolski to były piłkarz takich zespołów jak 1. FC Koeln, Bayern Monachium czy Arsenal Londyn. W karierze zagrał też w 130 meczach reprezentacji Niemiec. Z „Die Mannschaft” zdobył w 2014 roku mistrzostwo świata.