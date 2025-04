Piłkarz Górnika Łęczna zatrzymany! Usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia

Podolski to mocno zapracowany człowiek. W czasie niedawnej przerwy reprezentacyjnej wpadł m.in. do Berlina na kolejną odsłonę swego projektu Baller League, czyli halowych rozgrywek z udziałem wielu zawodowych piłkarzy. Na arenie przy ul. Roosevelta „kopał się” z profesjonalnymi wojownikami KSW, a do zabrzańskiego ratusza dostarczał kolejne informacje związane ze swą ofertą dotyczącą prywatyzacji klubu.

No i oczywiście wciąż kopie piłkę. I to jak! - Przepięknie prezentował się Lukas Podolski, sterował grą „górników”. Kapitalnie patrzy się na jego podania i strzały – mówił ostatnio „Super Expressowi” prezydent Katowic, Marcin Krupa, dzieląc się wrażeniami z meczu GKS – Górnik na otwarcie Nowej Bukowej.

Data otwarcia restauracji. Prezydent zdradza termin

Prezydenckie zachwyty nad Lukasem Podolskim to – jak się okazuje – nic niezwykłego. Niemal rok temu sam piłkarz poparł kandydaturę Agnieszki Rupniewskiej w wyborach do ratusza w Zabrzu. Teraz pani prezydent zrewanżowała się piłkarzowi, wspominając o jego biznesowym przedsięwzięciu w wywiadzie dla „Dziennika Zachodniego”. „Wiem, że mieszkańcy miasta czekają na ten moment, więc informuję, że otwarcie Mangal Döner odbędzie się w okolicach Świąt Wielkanocnych” – zdradziła Rupniewska na łamach „DZ”.

Podolski osobiście przyrządza kebaby

Mangal Döner LP10 zlokalizowany będzie przy Placu Wolności, a więc w centrum Zabrza. Będzie pierwszą placówką tej sieci w Polsce; w Niemczech ma ona już ponad 30 punktów. Podolski parę tygodni temu „podpalił” swym fanów (i amatorów kebabów) filmikiem zapowiadającym rychłe otwarcie. „Oznacz swojego zioma, z którym musisz koniecznie zjeść Mangal Döner! Już niedługo! Otwieramy naszą pierwszą filię w Polsce!” - napisał wtedy na Instagramie, dodając filmik, na którym osobiście przyrządza danie.

Sam piłkarz konkretnego terminu nie chciał zdradzić mediom. Kiedy po meczu z Motorem rozmawialiśmy z nim o prywatyzacji klubu i jego przyszłości piłkarskiej, padło też pytanie o zabrzański kebab. - Nad tym się pracuje. Tu też nie czuję potrzeby wielkiego nacisku. Co się wydarzy, to się wydarzy. Ja mam w domu trójkę dzieci, kochającą rodzinę; mam rodziców, kolegów – to wszystko jest dla mnie ważniejsze, niż wspomniane wcześniej tematy – zaznaczył wówczas mistrz świata.

Okazja do zobaczenia Lukasa Podolskiego na boisku - już w ten weekend. Mecz Górnik – Legia w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w niedzielę o godz. 14.45 na Arenie Zabrze. Transmisja w Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.