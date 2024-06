i Autor: SE.PL TEST KEBABA LUKASA PODOLSKIEGO W BERLINIE

Byłem u Podolskiego

Pojechałem do Berlina i spróbowałem kebaba Lukasa Podolskiego. Soczyste mięso, ale bułka gumiasta. Cena? Chajzer może się schować! [WIDEO]

Kibice jadący na Euro 2024 często będąc głodni, będą poszukiwać czegoś dobrego do zjedzenia. Wielu z nich postawi na słynne berlińskie kebaby. Dla fanów piłki interesującym miejscem może być kebab… Lukasa Podolskiego! Jedna z jego restauracji znajduje się w Berlinie. W drodze Do Hanoweru na zgrupowanie reprezentacji odwiedziłem to miejsce i posmakowałem tego kebaba. Zobaczcie jak to wyglądało!