Zbigniew Boniek z apelem do selekcjonera. Wskazuje piłkarza do kadry, mówi o nim, że jest silny jak koń

Rekomendowanym zawodnikiem jest pomocnik Szymon Żurkowski. W zimowym oknie zamienił drugoligową Spezii na pierwszoligowe Empoli. To był strzał w dziesiątkę, bo w nowych barwach spisuje się wybornie. Były prezes PZPN jest przekonany, co do umiejętności nowej gwiazdy Empoli. - Trener Davide Nicola ustawia go najwyżej spośród wszystkich pomocników i Szymon odpłaca się bramkami - powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z portalem Polsatu. - Żurkowski ma wielki potencjał, wytrzymałość, jest silny jak koń roboczy i biega za dwóch! - scharakteryzował polskiego pomocnika.

Boniek nie ma wątpliwości, że zawodnik o takim potencjale jak Żurkowski powinien znaleźć się w reprezentacji Polski. - My takich pomocników, jak Żurkowski nie mamy - tłumaczył Boniek, cytowany przez portal Polsatu. - Nikt inny nie łączy w sobie tak dobrze cech defensywnych i ofensywnych. Szymon świetnie odbiera piłkę i znakomicie konstruuje akcje. Do tego strzela bramki. Według mnie, na pozycję numer "osiem" nie mamy lepszego kandydata - legendarny kadrowicz tak zachwalał Żurkowskiego.

