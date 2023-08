i Autor: AP PHOTO Neymar

Coś niewiarygodnego

Aż zabolały oczy, gdy zobaczyliśmy jakie fury dostanie Neymar od szejków. Auta za miliony, tak Brazylijczyk bawi się w Arabii

dko 12:25 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Arabia Saudyjska przypuściła prawdziwą ofensywę w trwającym okienku transferowym. Kluby z tego kraju ściągnęły mnóstwo gwiazd do swojej ligi, a jednym z najgłośniejszych transferów było sprowadzenie Neymara do Al-Hilal. Brazylijczyk może liczyć na bajońskie zarobki w nowym zespole, ale również na dodatki do pensji. Okazuje się, że szejkowie od razu zapewnili mu kilka luksusowych aut.