Od takich pieniędzy można zwariować. Neymar dostał nieprzyzwoitą ofertę z Al-Hilal, to są grube miliony

Jeszcze kilka dni temu mówiło się, że FC Barcelona jest bliska sprowadzenia z powrotem do siebie Neymara. Sprawy nabrały innego tempa, gdy do gry o piłkarza włączyli się działacze Al-Hilal FC. Piłkarz jest ponoć skłonny powrócić do stolicy Katalonii, ale paryski klub woli pieniądze Saudyjczyków. Ci mają oferować za "Neya" nawet 90 mln euro. Barca tyle nie ma...

Brazylijczyk ma podpisać z Al-Hilal FC dwuletni kontrakt, szybko przejść testy medyczne, a zadebiutować nawet w tą sobotę! Takie rewelacyjne podaje brazylijski portal Globo. Ten dwuletni kontrakt ma mu zagwarantować łącznie 320 milionów euro. Ekipę Al-Hilal prowadzi Jorge Jesus (były trener m.in. Benfiki Lizbona), a latem zespół wzmocniły wielkie gwiazdy: Malcom, Ruben Neves, Sergej Milinković-Savić i Kalidou Koulibaly.

Neymar to bohater najdroższego transferu w historii. W 2017 roku PSG kupiło go z Barcelony za 222 mln euro. W barwach mistrzów Francji zagrał 173 mecze, w których strzelił 118 goli i zaliczył 77 asyst.