Aż się przeżegnaliśmy, gdy zobaczyliśmy nagranie z młodym Mateuszem Borkiem. Nagle zaczął mówić o ideale kobiety

Mateusz Borek zaczął mówić o ideale kobiety. Odkopano stare nagranie

Mateusz Borek ma za sobą weekend pełen emocji. Wszystko za sprawą walki Tomasz Adamek - Mamed Khalidov, która odbyła się w sobotę w Gliwicach na gali XTB KSW Epic. Wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez KSW wzbudziło wielkie zainteresowanie, a Borek jako współpracownik tej federacji i menedżer Adamka miał mnóstwo obowiązków. Jego praca nie skończyła się jednak po walce. Już kilkanaście godzin później, w niedzielę wieczorem, Borek był gościem Bartosza Ignacika w programie "Turbokozak" emitowanym przez Canal+ Sport. W trakcie wizyty niespełna 51-latka nie zabrakło oczywiście tematu Adamka, ale wszystko niespodziewanie zaczęło się od prezentacji starego wywiadu Borka dla WP, w którym mówił o ideale kobiety!

Aż się przeżegnaliśmy, gdy zobaczyliśmy nagranie z młodym Mateuszem Borkiem

- Jak powiem, że kobieta musi mieć to coś, to będzie banalne. Jeśli chodzi o taką powierzchowność, na pewno zwracam uwagę na dłonie. Stopy, bo kobieta musi mieć zadbane dłonie i stopy. Na uśmiech, oczy, sposób, w jaki się porusza. Drugorzędną sprawą jest kolor oczu czy włosów. Natomiast wiadomo, że uroda to nie wszystko. Uroda przemija, a jak nie przemija, to się zmienia. Wydaje mi się, że ważne to jest po pierwsze poczucie humoru, inteligencja. Też bezkonfliktowość, w jakiś sposób akceptacja drugiego człowieka. Życia i pasji drugiego człowieka. Nie chciałbym, żeby moja narzeczona, będąc ze mną, zamykała mnie na świat. Na moich znajomych, kolegów, na moje pasje - mówił kilkanaście lat temu Borek.

Zarówno on, jak i Ignacik nie mogli powstrzymać śmiechu. Popularny komentator piłkarski wręcz nie dowierzał, że mówił takie rzeczy przed kamerą. Zdradził też smaczek - okazuje się, że reporterka WP, z którą rozmawiał, jest dobrą znajomą jego obecnej żony Joanny. Być może dlatego aż tak się otworzył, a sama dziennikarka ujawniła wówczas na początku rozmowy, że Borek "ma wspaniałą i piękną narzeczoną". Ta rozmowa została opublikowana na YouTube Wirtualnej Polski w kwietniu 2012 r., ale po dwunastu latach zyskała drugie życie w "Turbokozaku".