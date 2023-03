Anna Lewandowska z odważnym dekoltem na paryskim Tygodniu Mody. Strój prestiżowej marki nie należał do tanich

Słuchając tego, co do powiedzenia na temat wojny w Ukrainie mają Rosjanie, często można jedynie złapać się za głowę. Oczywiście zdarzają się przypadki ludzi z kraju Putina, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, kto jest agresorem w tym konflikcie zbrojnym, jednak jest to zaledwie garstka osób. Kilka słów o tym, jak bardzo dumny jest ze swojego kraju oraz prezydenta, postanowił powiedzieć teraz Artiom Dziuba, który wystawił gospodarzowi Kremla niezwykłą laurkę.

Kapitan reprezentacji Rosji wystawia Putinowi piękną laurkę. Po tych słowach aż robi się niedobrze

O Artiomie Dziubie w innych mediach, niż rosyjskie nieczęsto jest głośno. Ostatnio było tak za sprawą erotycznych nagrań z jego udziałem, a teraz kapitan reprezentacji "Sbornej" postanowił przypomnieć o sobie udzielając wywiadu, który bez najmniejszego problemu mógłby posłużyć za element kampanii wyborczej.

Aż zbiera się na wymioty po tych słowach rosyjskiego piłkarza. Nawet propaganda nie wystawia Putinowi takiej laurki

- Jestem całkowicie za moim prezydentem, za Putinem. Oczywiście, nawet tego nie ukrywam. Jestem za moim krajem i wierzę, że wszystko będzie dobrze. Później historia oceni, kto ma rację, a kto nie, ale ja wierzę i będę wierzyć do końca, że ​​postępujemy słusznie - powiedział Dziuba dla "sports.ru" w czasie, kiedy rosyjskie pociski trafiają w domy i place zabaw w Ukrainie, a śmierć z ręki Rosjan ponoszą tam również niewinni cywile.

