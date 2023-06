Blisko półtora tysiąca młodych zawodników rywalizowało w zawodach z cyklu „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie”. Medale wręczali wielcy mistrzowie!

Robert Karaś zapytany o zawody w Polsce. Wulgarna odpowiedź, rzucił mięsem. To dlatego nie wystartuje w ojczyźnie

W ramach „Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich 2023” odbędzie się łącznie szesnaście eliminacji wojewódzkich – rozegrane zostały już zawody w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Olsztynie, Bydgoszczy, Rudzie Śląskiej, Łodzi, Słupsku, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach i Karpaczu. Pozostały do rozegrania jeszcze zawody w Lublinie (6.06, Lubelskie), Stalowej Woli (6.06, Podkarpackie), Białymstoku (6.06, Podlaskie) i Opolu (15.06, Opolskie). W trakcie zawodów eliminacyjnych tworzone są reprezentacje województw, które już 1 września wystąpią w Toruniu w zawodach finałowych.

– To super inicjatywa, dzieci w tak młodym wieku mogą się przekonać, jak fajna jest lekkoatletyka, jak potrafi być wszechstronna, jak wiele konkurencji można uprawiać – mówi nasz młociarka Katarzyna Furmanek, która była jedną z gwiazd zwodów w Kielcach. – Dzięki temu cyklowi można odkryć wschodzące talenty, być może nawet nasze nadzieje olimpijskie. To świetny wstęp do trenowania i zostania z naszym sportem na dłużej – dodaje zawodniczka. Obok niej z młodzieżą w Kielcach spotkały się jeszcze Ewa Różańska i Karolina Mołdawska

W Karpaczu w zawodach eliminacyjnych wzięło udział ponad 350 zawodników, z kolei w Gorzowie Wielkopolskim ponad 500. Z młodymi lekkoatletami spotkali się m.in. Patryk Dobek, Łukasz Krawczyk czy Justyna Kasprzycka-Pyra.

– To bardzo fajne zawody, cieszę się że dzieciaki startują i przy okazji bardzo dobrze się bawią, być może mamy tutaj dzisiaj w Karpaczu kilku przyszłych olimpijczyków – mówi Łukasz Krawczyk. – Jako zawodnik bardzo lubię ten nowy i pięknie położony obiekt, a że pogoda była lepsza niż przed rokiem, to i mieliśmy w tym roku więcej dzieciaków i wyższy poziom rywalizacji – dodaje.

W trakcie zawodów eliminacyjnych tworzone są reprezentacje województw, które już 1 września wystąpią w Toruniu w zawodach finałowych. Program tegorocznej edycji został rozszerzony o biegi przełajowe, a także cykl zajęć dla młodszych dzieci pod hasłem #ZacznijOdLekkiej. W „Lekkoatletycznych Nadziejach Olimpijskich” biorą udział dzieci w wieku dziesięciu i jedenastu lat. Zawodom każdorazowo towarzyszą „Strefy Młodego Olimpijczyka, gdzie dzieci i młodzież mogą sprawdzić się w wybranych, uproszczonych konkurencjach lekkoatletycznych.

Projekt „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” realizowany jest przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Cykl imprez współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, a projekt wspierają PZU, Fundacja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.