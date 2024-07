i Autor: AP Photo Dorival Jr, Lucas Paqueta

Po co nam ten facet?

Brazylia bez medalu w Copa America. Zadziwiające sceny w meczu z Urugwajem, trener zupełnie zignorowany!

Stary Kontynent żyje turniejem EURO, rozgrywanym na boiskach Niemiec. Dotarł on do fazy półfinałów, w których we wtorek Hiszpanie zmierzą się z Francuzami, dzień później zaś Anglicy zagrają z Holendrami. W tym samym czasie wyłonieni zostaną także finaliści mistrzostw Ameryki Południowej. W ćwierćfinałach pogromców znaleźli Brazylijczycy. W pamięci obserwatorów ich starcia z Urugwajem pozostanie z pewnością scena z udziałem ich selekcjonera.