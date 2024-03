Ciężary beniaminków I ligi. Polonia wciąż zagrożona spadkiem, Znicz nad strefą

Serial "1992: Wielka Gra" na platformie Viaplay! Pasjonująca podróż w czasie, to trzeba zobaczyć!

Polonia w strefie spadkowej

Piłkarze Polonii zremisowali 1:1 u siebie z Chrobrym Głogów w 22. kolejce I ligi. Na początku spotkania bramkę zdobył Xabi Auzmendi. Jednak jeszcze w pierwszej części goście wyrównali. Dla "Czarnych Koszul" to już dziewiąty z rzędu mecz bez zwycięstwa. Stołeczny zespół zajmuje miejsce w strefie spadkowej.

Legii tytuł ucieka coraz bardziej. Mocna reakcja gwiazd wicemistrza Polski, powiedzieli, co myślą

Zasłużona wygrana Katowic

Nad nią jest za to Znicz, który przegrał 1:3 na wyjeździe z GKS-em Katowice. Na kwadrans przed końcem honorowego gola strzelił Mateusz Grudziński, który wykorzystał rzut karny. - Gratuluję trzech punktów i dobrego startu w tym roku - powiedział trener Mariusz Misiura. - Zdawaliśmy sobie sprawę, jak trudny to będzie mecz. Przy dwóch pierwszych bramkach zdecydował wzrost, timing, gra w powietrzu. Sytuacja robi się trudna. To będzie wyzwanie, aby zbudować jedenastkę z zawodników, którzy z Termaliką będą musieli zdobyć punkty. Determinacji, zaangażowania, woli walki nam nie zabrakło. W pierwszej połowie zabrakło rozsądnych decyzji po swoim polem karnym. Zasłużone zwycięstwo Katowic - podkreślił trener pruszkowian.

Kamil Grosicki znów włączył tryb TURBO. Gwiazdor Pogoni zakręcił Legią, zasłuży na powołanie do kadry?

