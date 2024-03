Kamil Grosicki znów włączył tryb TURBO. Gwiazdor Pogoni zakręcił Legią, zasłuży na powołanie do kadry?

Spryt i cwaniactwo Grosika

Grosicki mówił nam niedawno, że marzy o sukcesie z Pogonią. Portowcy mają szanse na dwa trofea. Pozostają w grze o mistrzostwo, a także awansowali do półfinału Pucharu Polski. W tym roku w lidze wygrali trzy mecze, a teraz nie dali się Legii na Łazienkowskiej w szlagierze kolejki. Wprawdzie Pogoń przegrywała po golu Pawła Wszołka, ale dość szybko odrobiła straty. Oczywiście nie mogło się obejść bez udziału „Grosika”. W tej sytuacji pokazał, że nie ma sensu zaglądać mu w metrykę i wypominać wiek, bo on nic sobie z tego nie robi. Pogoń wyprowadziła szybką akcję, a stało się to po błędzie Marco Burcha. Szwajcar w niegroźnej sytuacji stracił piłkę na środku boiska. Na koniec sprytem i cwaniactwem wykazał się właśnie Grosicki, który zagrał tak, że Efthymis Koulouris z bliska pokonał bramkarza Legii. To dziewiąty gol greckiego napastnika w rozgrywkach.

Paweł Wszołek powiedział to wprost, wypowiedź pełna emocji. "Będąc piłkarzem, szczególnie Legii, trzeba mieć..." [WIDEO]

Pogoń staje się dojrzałą drużyną

Grosicki rozgrywa wyśmienity sezon. W dorobku ma już dziesięć goli i jedenaście asyst. - Na takim terenie, jak na Legii, zawsze punkty są ważne i cenne - powiedział as Pogoni w Canal+ Sport. - Mimo wszystko, to cieszymy się z tego remisu, bo był to ciężki mecz. Było widać, że nogi nas nie niosły. Stajemy się taką dojrzałą drużyną, która w trudnych momentach potrafi zadać cios przeciwnikowi. Strzeliliśmy gola, a później mecz był „szarpany” w dwie strony. Wydaje się, że Legia przeważała, ale nie miała za dużo sytuacji 100 procentowych - tłumaczył Grosicki po spotkaniu w stolicy.

Jens Gustafsson z dumą po urwaniu punktu Legii. Trener Pogoni mówi o wielkim duchu i dumie

Liczy na powołanie do reprezentacji Polski

Gwiazdor Pogoni liczy na to, że jego dobrą dyspozycję zauważy trener Michał Probierz. Ma nadzieję, że selekcjoner nie zapomni o nim wysyłając powołania na marcowe zgrupowanie przed barażami, których stawką jest awans na EURO 2024. - Co do meczu z Estonią, to z trenerem Probierzem jestem w dobrych relacjach - wyjawił „Grosik” w Canal+ Sport. - Rozmawiamy często. Wierzę w to powołanie - podkreślił lider Pogoni.

Tak Legia podarowała gola Pogoni, co za błąd! Bartosz Kapustka nie gryzł się w język, trafna diagnoza [WIDEO]

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Na którym miejscu w tabeli skończy Pogoń Szczecin? Zostanie mistrzem kraju Zostanie wicemistrzem kraju Zajmie miejsce trzecie lub czwarte Będzie poniżej 4 miejsce