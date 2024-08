Cristiano Ronaldo naprawdę zrobił to Georginie na oczach milionów! Żadna kobieta nie chciałaby tego przeżyć

Nie uwierzycie co łączy Marcina Najmana i Roberta Lewandowskiego! Cesarz wszystko opublikował, co za zbieg okoliczności

Cristiano Ronaldo jest jednym z najwybitniejszych piłkarzy w historii tej dyscypliny i cieszy się olbrzymią popularnością. Widać to w internecie, gdzie jego profil na Instagramie jest obserwowany przez największą liczbę użytkowników na całym świecie - ponad 636 milionów. Można więc śmiało powiedzieć, że jest najpopularniejszą osobą na świecie! W innych mediach społecznościowych również obserwują go setki milionów ludzi. Na Facebooku - 170, z kolei na X (dawniej Twitterze) 112,5. To jednak nie koniec, bo w środę (21 sierpnia) Ronaldo oficjalnie ruszył z kontem na YouTube! W kilka godzin uzbierał ponad 6 milionów subskrypcji i momentalnie stał się wielkim youtuberem. Na jego nowym koncie pojawiło się kilkanaście krótkich filmików, a w kilku z nich wystąpiła też ukochana piłkarza - Georgina Rodriguez. 30-latka od dłuższego czasu działa jako influencerka i z pewnością wspomaga nową działalność partnera, ale w jednym z filmików mogła się poczuć naprawdę źle.

To, co zrobił Cristiano Ronaldo, musiało zaboleć Georginę

Co ciekawe, chodzi o jak dotąd najpopularniejszy z 12 udostępnionych filmików. Polegał on na sprawdzeniu wiedzy Cristiano i Georginy o sobie nawzajem. Już w pierwszym pytaniu Portugalczyk się nie popisał, bo nie odpowiedział na pytanie o ulubioną piosenkę ukochanej. Ta nie miała z kolei problemów z jego odpowiedzią - okazuje się, że "CR7" nie ma ulubionego kawałka, a właściwie co wakacje znajduje sobie nowy, którym później katuje rodzinę. To jednak nic w porównaniu do kolejnej kwestii, w której Ronaldo zaliczył potworną wpadkę.

Pytanie dotyczyło... pierwszego spotkania narzeczonych. Wywołało ono drobne zakłopotanie piłkarza, ale Georgina postanowiła nawet zmienić odpowiedź na bardziej obszerną, żeby ułatwić mu zadanie. Okazuje się, że poznali się latem 2016 roku, ale Cristiano nie zapamiętał tego aż tak dokładnie. Jego zdaniem było to 5 czerwca 2016 r., czyli jeszcze przed kalendarzowym latem. Georgina była wyraźnie rozczarowana tą pomyłką narzeczonego i z pewnością każda kobieta rozumie jej ból.

Co gorsza, to właśnie ten filmik zyskał największą oglądalność na kanale portugalskiego piłkarza. W kilkanaście godzin zebrał blisko 10 milionów wyświetleń! Ta liczba z pewnością jeszcze urośnie i fani na całym świecie zobaczą wpadkę Ronaldo. Jego kanał po kilkunastu godzinach działalności obserwuje ponad 14 milionów użytkowników!