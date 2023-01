Cristiano Ronaldo podjął ostateczną decyzję. Musi dokonać zmiany, ma ku temu niezwykle ważny powód

Cristiano Ronaldo jest uznawany za jednego z największych zawodników w historii piłki nożnej. Od lat trwała dyskusja, czy lepszy jest Portugalczyk, czy może Lionel Messi. Po tym jak genialny Argentyńczyk wzniósł Puchar Świata, a Ronaldo na tej samej imprezie odpadł w ćwierćfinale, dyskusja przycichła, choć wiele rekordów światowej piłki wciąż należy do piłkarza Al-Nassr. Właśnie ten ruch, czyli przeniesienie się do Arabii Saudyjskiej po nieudanym mundialu, sprawił, że fani coraz mniej przychylniej patrzą na to, jak powoli dogasa wielka kariera Portugalczyka. On tymczasem ma na głowie także inne problemy. Okazuje się bowiem, że Cristiano Ronaldo sprzedał... swój odrzutowca! Ma ku temu solidne powody.

Cristiano Ronaldo pozbywa się jednego ze swoich luksusowych cacek. Zastąpi go coś większego

Nie jest żadną tajemnicą, że Ronaldo często poruszał się po świecie swoim luksusowym odrzutowcem Gulfstream G200. Nowy egzemplarz tej maszyny to koszt 23 mln dolarów (Obecnie to niemal 100 mln złotych!). Oczywiście piłkarz, który za rok gry w Al-Nassr zarobi 200 mln euro nie musi sprzedawać samolotu z powodu kłopotów finansowych. Powody ma całkiem inne.

Ronaldo kupił ten samolot w 2015, ale od tego czasu jego rodzina znacznie się powiększyła. Gulfstream G200 nie jest w stanie pomieścić Ronaldo, jego narzeczonej Georginy Rodriguez oraz ich wszystkich dzieci (Ronaldo ma ich piątkę). Pierwsze wieści o tym, że Ronaldo chce sprzedać odrzutowiec, pojawiły się już w połowi 2022 roku, ale teraz „ABC” donosi, że Ronaldo wreszcie znalazł kupca na luksusową maszynę, jednak nie podano jego personaliów. Z galerii poniżej dowiecie się więcej o tym cacku.