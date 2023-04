i Autor: AP PHOTO Cristiano Ronaldo

skandaliczne zachowanie

Cristiano Ronaldo próbował udusić rywala! Chwyt jak z UFC, szokujące nagranie z Portugalczykiem trafiło do sieci

Jacek Ogiński 10:19

Cristiano Ronaldo niespodziewanie zimą podpisał kontrakt z Al-Nassr. W Arabii Saudyjskiej Portugalczyk może nie walczy na najwyższym światowym poziomie, ale z pewnością nie może narzekać na pensję i otaczający go luksus. Na boisku Ronaldo radzi sobie bardzo dobrze, ale to, co zrobił w ostatnim meczu, przechodzi ludzkie pojęcie! Gwiazdor w pewnym momencie chwycił rywala tak, jakby rywalizował w MMA a nie piłce nożnej.