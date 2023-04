Cristiano Ronaldo stracił syna. Portugalczyk opowiedział o rodzinnym dramacie. Nie jest w stanie tego zrozumieć

Rosja na mundialu w 2026? To jest możliwe, federacja szuka sposobu żeby wrócić do gry

Data 18 kwietnia 2022 roku na zawsze wyryła się w pamięci Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez. Od dłuższego czasu było wiadomo, że para spodziewa się bliźniąt i ich rodzina ponownie się powiększy. Kibice Portugalczyka ze zniecierpliwieniem oczekiwali na informacje o porodzie. Ale wiadomości, które nadeszły w ten feralny dzień nikt nie mógł się spodziewać. Ronaldo za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że jego synek nie żyje.

Nie żyje dziecko Cristiano Ronaldo. Okropne wiadomości od CR7, jego słowa wywołują potworny ból

Ronaldo o śmierci dziecka

- Z największym smutkiem informujemy o śmierci naszego synka. To największy ból, jaki czuć może rodzic. Tylko narodziny naszej córki dają nam siłę, by przetrwać ten trudny moment z nadzieją i radością - brzmiało oświadczenie Cristiano Ronaldo zamieszczone w mediach społecznościowych. Niedługo potem opowiedział, jakie emocje targały nim po tej ogromnej tragedii.

Ronaldo o rodzinnym dramacie

- Z Georginą przeżyliśmy trudne momenty, ponieważ nie rozumieliśmy, dlaczego nam się to przytrafiło. Będąc szczerym, było bardzo, bardzo trudno zrozumieć, co działo się w tym okresie naszego życia. To prawdopodobnie najtrudniejszy moment, jaki przeżyłem - powiedział Ronaldo w rozmowie z Piersem Morganem pod koniec ubiegłego roku. - Nigdy wcześniej w jednym momencie nie czułem się szczęśliwy i smutny zarazem. Trudno to wyjaśnić. Nie wiesz tak naprawdę, czy płaczesz, czy się uśmiechasz. Nie wiesz, co robić, jak reagować - dodał wybitny Portugalczyk.