Ćwierć miliona i mieszkanie za olimpijskie złoto

Nagrody pieniężne za medale w konkurencjach indywidualnych i zespołowych (do 7 osób) wyniosą: 250 tys. zł za złoto, 200 tys. za srebro i 150 tys. za brąz. Ponad dwa razy więcej niż w latach 2012-2022 i nieco więcej niż w latach 2008-2010 (wówczas 250 - 150 - 100 tys.). Dla drużyn (w grach zespołowych czy wioślarskich ósemkach): 2 mln. zł do podziału za złoto; 1,5 mln za srebro; 1 mln za brąz.

Złoci medaliści mają też otrzymać mieszkania od nowego sponsora polskiego olimpizmu, firmy Profbud: dwukopojowe za złoto indywidualne i jednopokojowe w konkurencjach od 2 do 7 osób. Nie dotyczy to gier zespołowych ani ósemek. Profbud przewiduje, że udostępni ok. 20 takich mieszkań w edycjach igrzysk 2024 i 2026. Nie wyjawia na razie, gdzie one zostaną wybudowane i w jakim standardzie. O szczegółach zamierza poinformować w marcu br.

Natomiast absolutnie wszyscy medaliści mają otrzymać wyroby z diamentów, obrazy malarstwa i wycieczkę zagraniczną.

Trenerzy główni medalistów (we wszystkich kategoriach) mają być nagrodzeni sumami: 100 tys. zł za złoty medal, 75 tys. za srebro i 50 tys. za brąz.

Warto wiedzieć, że olimpijskich medalistów nagrodzi też minister sportu oraz zapewne macierzyste związki sportowe.

Dla porównania: Wojciech Fortuna po złotym skoku narciarskim w Sapporo 1972 otrzymał 60 tys. zł od PKOl (wówczas 24 średnie płace), 200 dolarów USA od szefa misji olimpijskiej (pokwitować musiał odbiór 450 USD) oraz przydział 3-pokojowego mieszkania w Zakopanem. Kamila Skolimowska, złota młociarka z Sydney 2000 otrzymała 90 tys. zł i Fiata Seicento od PKOl oraz 4-pokojowy lokal komunalny w Warszawie.