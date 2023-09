i Autor: Instagram Jacek Wójcik

Tak po prostu nie można!

Dietetycy złapią się za głowy! To, co je Jacek Wójcik z Królowych Życia, to katastrofa!

Jacek Garncarz 9:07

Jacek Wójcik wielką popularność zdobył dzięki udziałowi w programie „Królowe Życia”. Na antenie TTV regularnie towarzyszy Dagmarze Kaźmierskiej w codziennych perypetiach. Zainteresowanie jego osobą przeniosło się również do sieci. Na jednym z ostatnich materiałów fani mogą zobaczyć sposób odżywiania się celebryty. Jedno jest pewne – dietetycy raczej nie powiedzą o nim dobrego słowa!