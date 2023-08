Aż się przeżegnaliśmy po zobaczeniu, w jakiej formie jest 44-letni Marcin Najman. "El Testosteron" szaleje z żoną na wakacjach

Arkadiusz Tańcula zszokowany postawą Szeligi. Nie wierzył w to, co widzi. Dostało się również Murańskiemu

Marcin Najman na początku sierpnia poniósł bolesną porażkę z Andrzejem Fonfarą na gali Clout MMA 1, ale już trzy tygodnie później "El Testosteron" pojechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie od lat mieszka Fonfara. Najman nie udał się jednak do Miami na spotkanie z ostatnim rywalem, a jego celem są po prostu wakacje. 44-latek zabrał ze sobą żonę i córkę i wraz z nimi korzysta z ostatnich dni lata. Jest to też okazja, by naładował baterie po ostatniej porażce, bo przed nim zapewne kolejne wyzwania. Sam "ojciec chrzestny polskich freak-fightów" nie ukrywa, że tak dobrze nie czuł się od dłuższego czasu, a wszystko za sprawą większej uwagi, jaką przyłożył do swojej wagi. W ostatnich miesiącach Najman zrzucił kilkanaście kilogramów i obecnie czuje się zdecydowanie lepiej, co chętnie wyraża w mediach społecznościowych.

Marcin Najman szaleje na wakacjach z żoną. Co za forma!

Ostatnio pisaliśmy o znakomitej formie, w jakiej znajduje się żona Najmana. Były pięściarz pokazał w social mediach zdjęcie Julity w stroju kąpielowym, co przyciągnęło sporą uwagę fanów. Publikacja "Super Expressu" spotkała się z reakcją 44-latka, który... opublikował kolejne zdjęcie żony w bikini na plaży. "W "Super Expressie" piszą, że Julita w formie. To nie widzieli tego… W końcu trenuje Chodakowską" - pochwalił się obecny zawodnik Clout MMA. Julita nie jest jednak jedyna - Najman również jest zadowolony ze swojej formy, którą chętnie prezentuje w mediach społecznościowych.

"Super Express… Nie tylko Julita w formie" - stwierdził sam "El Testosteron". I trzeba przyznać, że na jego ostatnich zdjęciach widać kolosalną różnicę względem tego, jak wyglądał choćby pod koniec zeszłego roku, gdy przegrywał z Pawłem Jóźwiakiem w federacji Wotore. Podczas ostatniego oficjalnego ważenia Najman wniósł na wagę nieco ponad 110 kilogramów, podczas gdy wcześniej ważył ponad 120 kg. Teraz częstochowianin czuje się zdecydowanie lepiej i pozostaje czekać, kiedy stoczy kolejną walkę. W powyższej galerii znajdziesz więcej zdjęć żony Marcina Najmana, Julity.