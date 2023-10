Donald Tusk podczas debaty w TVP nagle wypalił o Cristiano Ronaldo. Naprawdę powiedział to na antenie

Leo Messi może wrócić do FC Barcelona?! Jego trener wie, co się stanie

Wybory parlamentarne w Polsce zbliżają się wielkimi krokami. Już w najbliższą niedzielę (15 października) Polacy zadecydują, kto będzie rządził państwem w następnej kadencji. Za jeden z kluczowych momentów kampanii wyborczej można uznać debatę, jaką w poniedziałek przeprowadziło TVP. Zaproszenie publicznego nadawcy przyjęli przedstawiciele wszystkich ogólnopolskich komitetów: premier Mateusz Morawiecki, Donald Tusk, Szymon Hołownia, Joanna Scheuring-Wielgus, Krzysztof Bosak i Krzysztof Maj. Odpowiadali oni na kolejne pytania, a jedno z nich dotyczyło prywatyzacji państwowych spółek. Tę rundę kończył przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk, który dość niespodziewanie przywołał nazwisko Cristiano Ronaldo!

Donald Tusk podczas debaty w TVP wypalił o Cristiano Ronaldo

Były premier postanowił nawiązać do portugalskiego gwiazdora piłki nożnej w odniesieniu do sprzedaży udziałów Rafinerii Gdańskiej, które kupiła firma Saudi Aramco z Arabii Saudyjskiej. To właśnie w tym kraju od stycznia występuje Ronaldo, reprezentujący barwy Al-Nassr. Tusk postanowił nawiązać do bajecznego kontraktu 38-latka, na mocy którego ma on zarabiać aż 200 milionów euro rocznie!

- Mateusz Morawiecki i pan Obajtek sprzedali Rafinerię Gdańską Arabii Saudyjskiej. Ta zapłaciła za to dwa razy mniej pieniędzy niż za piłkarza Ronaldo, za najnowocześniejszą rafinerię w regionie - powiedział na antenie TVP lider Koalicji Obywatelskiej.