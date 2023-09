Festiwal Boksu Olimpijskiego w Nysie. "Będzie jak na zawodowych galach"

– Już dzisiaj mogę zapewnić, że „Festiwal Boksu Olimpijskiego” oprawą i nowinkami technicznymi będzie dorównywać zawodowym galom bokserskim. Mamy potwierdzenia od wielu gwiazd polskiego boksu, że pojawią się 23 września w Nysie” – mówi Robert Mateusiak, prezes Fundacji „Tradycja Olimpijska”, która jest organizatorem tych niezwykłych bokserskich zajęć.

Na uczestników czekać będą bokserskie konkurencje, animacje, sparingi minitreningi oraz warsztaty. – W imprezie mogą wziąć udział wszyscy, bo mamy ofertę skierowaną i dla dzieci, i dla dorosłych. Zorganizowane zostaną liczne pokazy, zabawy, animacje i mini treningi. Pokażemy, jak przyjemne i łatwe jest uprawianie tej dyscypliny sportu – dodaje Mateusiak, w przeszłości pięciokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich w badmintonie. Każdy z uczestników otrzyma rękawice bokserskie i pamiątkową koszulkę, a na najlepszych czekają wspaniałe puchary oraz nagrody.

Głównym celem festiwalu jest popularyzacja sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osoby dorosłe. To olbrzymie przedsięwzięcie ma zarazić Polaków bez względu na wykonywany zawód czy wiek do uprawiania boksu pod różnymi postaciami. Podczas imprezy przeprowadzone zostaną zajęcia, konkursy, turnieje, animacje i szkolenia nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych i osób starszych.

– Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Opolszczyzny będą mieli okazję skorzystania z tak ciekawej oferty. Nie ustajemy w staraniach, by zachęcić do większej aktywności fizycznej Polaków, zarówno dzieciaki i młodzież, jak i dorosłych, bo to przecież bezcenne dla zdrowia całego społeczeństwa. Serdecznie zapraszam do Nysy, gdzie każdy będzie mógł przekonać się, że boks olimpijski to bardzo szlachetna dyscyplina sportu – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, który odjął „Festiwal Boksu Olimpijskiego” honorowym patronatem.

Impreza oprawą i nowinkami technicznymi dorównywać będzie galom bokserskim, a odwiedzą go największe gwiazdy boksu w naszym kraju. Organizatorzy przewidują, że do hali Nysa przyjdzie tego dnia prawie 3 tysiące osób. Impreza współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a honorowy patronat objął nad nią także burmistrz Nysy Konrad Kolbiarz.