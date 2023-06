Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo zawarli tajemny pakt. Jego szczegóły ujrzały światło dzienne, wymowne zapisy

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych par w świecie sportu i ogólnie show-biznesu. Para jest ze sobą nieprzerwanie od 2016 roku i doczekała się dwójki dzieci. Ponadto modelka wychowuje również troje potomstwa reprezentanta Portugalii. Dotychczas nic nie wskazywało na to, aby para miała większe problemy. A jeśli tak było, doskonale to maskowali. Aż do niedawna.

Pakt między Georginą Rodriguez a Ronaldo. Chodzi o gigantyczne pieniądze

Coraz głośniej mówi się o tym, że Rodriguez i Ronaldo są bliscy rozstania się. Co prawda modelka zaprzeczała takim doniesieniom, ale plotki nie milkną. A podgrzewają je kolejne informacje z życia pary. Dziennikarze "OkDiario" ujawnili, że Rodriguez i Ronaldo mieli zawrzeć pakt przedmałżeński, który rzecz jasna w dużej mierze chroni ich finansów. A majątek i zawodnika i modelki jest dość pokaźny.

Zgodnie z zapisami tego paktu Georgina Rodriguez miałaby dostać posiadłość w La Finca w Pozuelo de Alarcon w Hiszpanii. Modelka ma być również zabezpieczona finansowo w ten sposób, że piłkarz miesiąc w miesiąc przelewałby na jej konto alimenty w wysokości 100 tys. euro. Warunki umowy miały stać się dla Rodriguez jeszcze bardziej korzystne po urodzeniu ostatniej z córek. Pakt wejdzie w życie dopiero wówczas, gdy para się rozstanie.