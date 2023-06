Cristiano Ronaldo wprost o swojej partnerce. W końcu musiał to powiedzieć, wymowne słowa o Georginie

O rzekomym konflikcie w związku Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez donosiły przede wszystkim portugalskie i hiszpańskie media. Ich zdaniem piłkarz miał mieć dość zachowania swojej partnerki, a dokładniej tego, że bardzo dużo czasu spędza ona w galeriach handlowych na zakupach. Podobno miała też skonfliktować się z matką Ronaldo, która jest niezwykle ważną postacią w życiu portugalskiego piłkarza. Choć początkowo otoczenie zawodnika Al-Nassr nie reagowało, to w końcu na zabranie głosu zdecydowały się obie kobiety – matka Ronaldo zrobiła to w bezpośredni sposób, natomiast Georgina Rodriguez opublikowała wymowny wpis na ten temat w sieci.

Ronaldo zaskoczył dziennikarza. Nie mógł dłużej milczeć na ten temat

Dziennikarze z Portugalii sugerowali nawet, że może dojść do rozstania Georginy Rodriguez i Cristiano Ronaldo. Wszystko wskazuje jednak na to, że były to jedynie plotki, bo nie tylko sama modelka zabrała głos w tej sprawie, ale zrobił to także piłkarz. W rozmowie z „Mundo Deportivo” podkreślił, że popiera swoją partnerkę w jej przedsięwzięciach i zamierzają dalej być razem.

– Moja rodzina jest zawsze ze mną, Gio jest ze mną we wszystkich moich projektach i ja też ją wspieram i popieram w 100 procentach. Ona zawsze będzie ze mną, a ja z nią, we dwoje jesteśmy znacznie silniejsi – powiedział Ronaldo na łamach „Mundo Deportivo”. Piłkarz i modelka są razem od 2016 roku i mają dwójkę dzieci. Do tego wychowują trójkę starszych pociech piłkarza, ale tożsamość ich matki nie jest upubliczniona.