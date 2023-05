Matka Ronaldo nie wytrzymała. Musiała publicznie zabrać głos w sprawie związku syna, mocne słowa o kłamstwach

W życiu Cristiano Ronaldo zaszło w ostatnim czasie sporo zmian. Portugalczyk przeniósł się z Manchesteru United do Al-Nassr, a rok temu na świat przyszło jego kolejne dziecko. Starania o potomstwo (to już drugie dziecko Ronaldo i Georginy) mogłyby wskazywać na to, że relacje pary są w jak najlepszym porządku. Innego zdania są natomiast portugalscy i hiszpańscy dziennikarze, którzy donoszą o możliwym kryzysie i sugerują nawet, że para może się rozstać! Początkowo nikt z otoczenia rodziny nie zabierał publicznie głosu na ten temat, ale milczenie postanowiła przerwać matka zawodnika, Dolores Aveiro, która w ostrych słowach skomentowała doniesienia dziennikarzy.

Matka Cristiano Ronaldo mocno komentuje sugestie dziennikarzy

U podstaw konfliktu Ronaldo i jego partnerki miał leżeć fakt, że modelka skupiła się na sobie i długie godziny spędzała wydając masę pieniędzy w centrach handlowych w Arabii Saudyjskiej. Ich zdaniem Georgina Rodriguez miała nie dogadywać się z matką Ronaldo, Dolores Aveiro, która jest niezwykle ważną osobą dla piłkarza. Dziennikarze wspominali także o głośnej kłótni pary na lotnisku.

Teraz właśnie Dolores Aveiro postanowiła skomentować całą sytuację. – To wszystko kłamstwa. Każda para się kłóci, ale to, co zostało napisane, to kłamstwa – mocno podkreśliła matka Cristiano Ronaldo, która pojawiła się na otwarciu sklepu na Maderze.