i Autor: AP PHOTO Julian Nagelsmann

Mocne słowa

Gromy spadają na nowego selekcjonera kadry. Ujawniono jego prawdziwe zarobki. Legenda reprezentacji doszczętnie przejechała się po trenerze

Ostatni czas w polskiej piłce zdominowany był przez wybory selekcjonera. Po fatalnych meczach w wykonaniu reprezentacji Polski posadę stracił Fernando Santos, a że dni do kolejnego spotkania kadry pozostało niewiele, reakcja PZPN musiała być szybka. Jednak nie tylko w naszym kraju doszło do rewolucji w reprezentacji. W Niemczech również doszło do zmiany selekcjonera, a teraz pojawiają się negatywne głosy o wysokości zarobków Juliana Nagelsmanna.