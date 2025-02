Gwiazdor piłki nożnej pozwany o kosmiczne alimenty! Skandalistka żąda od niego milionów na dzieci

Historia związku Wandy Nary i Mauro Icardiego jest znana pewnie dużej części fanów piłki nożnej. Nara w przeszłości była żoną Maxiego Lopeza, innego argentyńskiego piłkarza, a prywatnie... przyjaciela Icardiego. Nara porzuciła pierwszego męża i rozwiodła się z nim w 2013 roku, aby w 2014 roku wziąć za męża dużo młodszego Icardiego. Kobieta miała duży wpływ na życie nie tylko prywatne Argentyńczyka, ale też i na zawodowe, ponieważ została nawet jego menedżerką (tak jak wcześniej Lopeza). Przez lata związek układał się całkiem dobrze, a przynajmniej nic nie wskazywało na to, by coś było nie tak, a para doczekała się nawet dwójki dzieci. Ostatecznie jednak między małżonkami pojawiło się tyle różnic, że lada moment rozpocznie się ich sprawa rozwodowa. Dla Icardiego może być to bardzo drogie rozstanie.

Pierwsza rozprawa rozwodowa została zaplanowana na 11 marca w Mediolanie. Jak podaje portal corriere.it, Wanda Nara ma żądać od swojego (wciąż jeszcze aktualnego) męża alimentów w wysokości aż 500 tys. euro (około 2,1 mln złotych!) miesięcznie na siebie oraz dwójkę ich córek. Choć z pewnością Mauro Icardi posiada duży majątek, tak wysokie alimenty mogą być dla niego dużym problemem. W przeszłości Argentyńczyk był gwiazdą Interu Mediolan czy PSG, a obecnie gra w Galatasaray. Choć jak podaje portal Meczyki.pl, zarobki Icardiego w Turcji nie różnią się od tego, co zarabiał we Francji (ok 10 mln euro rocznie, czyli 866 tys. miesięczni), to wciąż kwota żądana przez Narę stanowiłaby większość jego wypłaty. Pamiętajmy też, że wypłata piłkarza jest podana w kwocie... brutto, czyli dostaje on jeszcze mniej (o ile, to zależy już od prawa podatkowego danego państwa).

