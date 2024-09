i Autor: ESKA

Piękna sprawa

Holenderscy kibice nigdy tego nie zapomną Polakom. Teraz chcą pomóc ofiarom powodzi

Sympatia kibiców NAC Breda do Polaków jest już dobrze znana i związana jest z historią. W końcu to żołnierze 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, 80 lat temu wyzwolili Bredę spod niemieckiej okupacji. W tym sezonie holenderski zespół gra z tej okazji w specjalnych koszulkach, upamiętniających to wydarzenie. Teraz sympatycy klubu Eredivisie postanowili włączyć się do pomocy osobom, które ucierpiały wskutek powodzi na południu Polski.