Jednoznaczna decyzja TVP w sprawie Przemysława Babiarza. Znany dziennikarz poznał swój los. Koniec niepewności

Znamy przyszłość Przemysława Babiarza. Jednoznaczna decyzja TVP

TVP w ostatnim czasie daleko do spokoju. Publiczny nadawca przechodzi wielkie zmiany związane z wynikami wyborów parlamentarnych, które doprowadziły do zmiany władz. Odbija się to m.in. na TVP Sport, gdzie w grudniu nowym dyrektorem stacji mianowano byłego rzecznika PZPN - Jakuba Kwiatkowskiego. Ten ma już za sobą kilka głośnych ruchów - do TVP Sport trafiła Maja Strzelczyk, a Dariusz Szpakowski został przywrócony do komentowania. Zwłaszcza ta druga informacja odbiła się szerokim echem, jednak podobnie może być z Przemysławem Babiarzem. Od tygodni spekulowano, czy znany dziennikarz utrzyma się w TVP. Teraz stacja podjęła jasną decyzję.

Jasna decyzja TVP ws. Przemysława Babiarza. Koniec niepewności

- Daj Boże! Czekam na to! Czekam na halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce, na igrzyska olimpijskie, na pływanie, a na razie mam skoki narciarskie i z tego szalenie się cieszę - mówił w rozmowie ze Sport.pl sam Babiarz w styczniu. Okazuje się, że jego prośby zostały wysłuchane. Władze TVP Sport postanowiły kontynuować współpracę z 60-latkiem, o czym najlepiej świadczy najnowszy komunikat publicznego nadawcy.

Przemysław Babiarz skomentuje w TVP ważną imprezę. Bardzo na to liczył

"Halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce w TVP komentować będą: Przemysław Babiarz, Sebastian Chmara, Jarosław Idzi i Marcin Urbaś" - brzmi najnowszy komunikat TVP. Najważniejsza impreza halowego sezonu lekkoatletycznego odbędzie się w dniach 1-3 marca w Glasgow. Babiarz w duecie z Chmarą będzie komentował sesje wieczorne.