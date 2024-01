Piękna dziennikarka dołącza do TVP! Można dla niej stracić zmysły. Kibice świetnie ją znają

Mistrz robi swoje. Kadra Rakowa coraz mocniejsza, namówili do powrotu do Polski piłkarza dobrze znanego w naszej lidze

Grał w ekstraklasie, prowadziło go dwóch selekcjonerów. Nie zgadniecie, co porabia dzisiaj

Bartosz Slisz obrał kurs na Amerykę. Tak pożegnał się z kibicami Legii Warszawa, co za słowa!

Maja Strzelczyk od kilku lat pracowała przy meczach Ekstraklasy w Canal+ Sport, ale pod koniec zeszłego roku poinformowała, że ten etap w jej życiu dobiegł końca. Już po kilku tygodniach okazało się, co będzie robiła dalej. Poza pracą w Canal+, 32-latka mocno zaangażowała się w inne projekty. W internecie prowadzi m.in. własny podcast pt. "Audiochwile" i należy do rodziny "Foot Trucka". Jest też jedną z prowadzących program "KS Poranek" na antenie Kanału Sportowego, a wcześniej prowadziła audycję "Bolesne Poranki" w radiu Newonce i poranki w radiu Weszło FM. Teraz związała się z TVP, co oficjalnie potwierdzono w środę (17 stycznia) wieczorem.

Maja Strzelczyk dołącza do TVP

"OFICJALNIE: Maja Strzelczyk dołącza do TVP Sport!" - ogłoszono w mediach społecznościowych TVP Sport. Informację na własnym profilu potwierdziła sama dziennikarka, a publicznie w nowej stacji powitał ją dyrektor sportowej stacji TVP, Jakub Kwiatkowski. "Pierwszy transfer tej zimy podpisany. Witaj Maja Strzelczyk w drużynie TVP Sport" - napisał były rzecznik PZPN, który w grudniu objął nową funkcję. Ta wiadomość błyskawicznie zebrała masę polubień i komentarzy zachwyconych kibiców oraz innych dziennikarzy.

Strzelczyk specjalizuje się w Ekstraklasie i hiszpańskiej La Liga. Biegle włada językiem hiszpańskim, a jej pasją poza piłką nożną jest muzyka. Na razie nie wiadomo, czym dokładnie będzie zajmować się w TVP Sport, ale ten ruch publicznego nadawcy wywołał spore poruszenie. 32-letnia dziennikarka ma sporo fanów, którym imponuje nie tylko wiedzą, lecz także urodą. Więcej zdjęć Strzelczyk znajdziesz w powyższej galerii.