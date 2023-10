Jędrzejczak, Jędrzejczyk, Jóźwik i Czerwonka na wyjątkowej lekcji wf z dziewczętami w Warszawie!

Leo Messi może wrócić do FC Barcelona?! Jego trener wie, co się stanie

„Mistrzynie w Szkołach” to akcja, która ma zachęcić uczennice z ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. W tym wieku bowiem absencja na lekcjach wf wśród dziewcząt jest bardzo wysoka. – Najważniejsze jest to, że choćby nawet trzy dziewczynki z tej wielkiej grupy pójdą dalej, niekoniecznie po medale czy pasy mistrzowskie, ale po prostu zmienią swoje nawyki życiowe to będę mega szczęśliwa. Bo one wtedy odnajdą swoją wewnętrzną siłę – mówiła Joanna Jędrzejczyk, wybitna polska zawodniczka MMA, muay thai, kickboxingu i boksu, wielokrotna mistrzyni świata i Europy.

– Stworzyłyśmy fajny team na to wydarzenie, złożony z dziewczyn energicznych z zapałem. Mam nadzieję, że dziewczyny z takim zapałem wyszły też z tego spotkania i każda z nich uwierzy, że jest Bella, jest piękna, jest niepowtarzalna i jest wyjątkowa, tak jak głosi hasło przewodnie naszych zajęć. Przekazujemy dziewczynom energię, przekazujemy im informację, że mogą osiągnąć swoje marzenia i cele bez względu na to skąd pochodzą i jakie mają zaplecze finansowe – dodała Otylia Jędrzejczak. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program „Mistrzynie w szkołach”, jest Bella, wiodąca marka na rynku artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez markę Bella i HMS Fitness.

Piątkowe zajęcia odbyły w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie, ale w zajęciach brały uczennice niemal ze wszystkich szkół z warszawskiego Śródmieścia. – Ja w mojej szkole nie miałam takich możliwości, by spotkać mistrzynię czy mistrza sportu, a pamiętam tylko spotkanie z panem policjantem, który mówił o tym, jak trzeba uważać na drodze, co też jest bardzo istotne. Sportowych akcentów nie miałam, więc tym bardziej cieszę się, że zostałam sportowcem. Widzę, jak się zmienia pokolenie i to, jak dzisiejsze pokolenie postrzega sport i aktywność fizyczną. To na pewno martwi, dlatego z wielką chęcią uczestniczę w takich wydarzeniach i propaguję sport. Pokazuję, jak sport jest świetny, jak dobrze wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. To jest niezwykle ważne, by namawiać dzieci do aktywności – mówiła lekkoatletka Joanna Jóźwik, medalistka mistrzostw Europy.

– Cała idea i pomysł tego projektu, to, że ćwiczymy z dziewczynkami i pokazujemy im, iż aktywność fizyczna jest naprawdę fajna i nie należy uciekać z lekcji wf. Teraz modne jest być fit, być zdrowym i uprawiać sport, który przynosi nam wiele radości i endorfin – dodała Natalia Czerwonka, wicemistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim.