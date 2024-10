Jego utworów słuchała cała Polska. Nie uwierzysz, co dzieje się teraz z Quebonafide. Zyskał nowy pseudonim!

Quebonafide stał się "Siwym" w B-klasie

Quebonafide w trakcie swojej kariery w rapie nagrał kilka hitów, które zdobyły ponad 100 milionów wyświetleń w serwisie YouTube. Między innymi "Tamagotchi" w pamiętnym duecie "Taconafide" ze swoim przyjacielem, "Taco Hemingwayem". W 2020 r. wydał głośną płytę "Romantic Psycho", o której mówiono także ze względu na niecodzienną promocję. "Quebo" wcielił się wtedy w... samego siebie sprzed czasów popularności, gdy był pospolitym studentem. Stworzył medialne alter ego Kuby Grabowskiego i po wszystkim zapowiadał, że zamierza mocno odsunąć się od sceny. Słowa dotrzymał, bo od tamtej pory nie wydał żadnej płyty, a tylko sporadycznie pojawiał się gościnnie w utworach innych artystów. W tym czasie pielęgnował m.in. związek z wokalistką Natalią Szroeder, który jednak rozpadł się jakiś czas temu. Ale nie tylko - okazuje się, że Quebonafide rozwinął także piłkarską pasję.

Dla fanów rapera nie jest żadną tajemnicą, że piłka nożna to jeden z jego ulubionych sportów. W swoich utworach często odnosił się do tej dyscypliny, a w okresie promocji płyty "Romantic Psycho" odwiedził m.in. Tomasza Smokowskiego w "Kanale Sportowym". Pewien czas temu Quebonafide poszedł jednak o krok dalej i sam wyszedł na boisko. Został zawodnikiem Mazura Radzymin, a konkretnie występujących w B-klasie rezerw tego klubu. Trwa to już jakiś czas, ale ponownie jest o tym głośno za sprawą popularnego piłkarskiego kanału "Kartofliska".

Kanał specjalizujący się w polskich rozgrywkach na niższym szczeblu opublikował odcinek dotyczący rundy wiosennej, w której Mazur II Radzymin walczył o awans do A-klasy. Także za sprawą Quebonafide, który zyskał na boisku pseudonim... "Siwy". Miało to związek z jego pofarbowanymi włosami, a wykrzykujący w jego stronę kibice najprawdopodobniej go nie rozpoznali. Co ciekawe, rezerwy radzymińskiego Mazura z raperem w składzie wywalczyły w swojej lidze 2. miejsce premiowane awansem do A-klasy, ale pozostały na najniższym szczeblu w związku z... degradacją pierwszej drużyny Mazura do klasy A. Drużyna "Quebo" po 8 kolejkach obecnego sezonu zajmuje dopiero 9. miejsce w 14-zespołowej tabeli.