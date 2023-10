Joanna Jóźwik: „Biegowe 360 stopni” to kapitalne wydarzenie, bądźcie razem z nami!

Leo Messi może wrócić do FC Barcelona?! Jego trener wie, co się stanie

W konferencji udział wezmą m.in. znakomici polscy lekkoatleci, ale także trenerzy oraz specjaliści z dziedziny medycyny i fizjoterapii. Miejscem konferencji będzie Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem. Patronem „Biegowe 360 stopni” jest Akademicki Związek Sportowy.

Jóźwik, która kilka miesięcy temu poinformowała o zakończeniu kariery sportowej, a w sobotę została z honorami pożegnana w trakcie uroczystej gali Orlen Złote Kolce Śląskie 2023 w Chorzowie nie ukrywa, że choć biegi uprawia od dziecka, to z pewnością nawet ona może się dużo dowiedzieć.

– Zakończyłam karierę sportową, ale nie zakończyłam mojej przygody z bieganiem, bo ja to po prostu kocham i zamierzam biegać jeszcze przez wiele lat. Nowinki, które pojawiają się w treningu, ale także w przydatnych technologiach cały czas zmieniają bieganie. Do tego niezwykle istotne jest to, by biegać bezpiecznie, więc panele prowadzone przez wybitne postaci z medycyny czy fizjoterapii też zapowiadają się bardzo ciekawie – dodaje Jóźwik. Wielką atrakcją dla uczestników będzie również wspólne poranne bieganie z polskimi gwiazdami lekkoatletycznymi – Jóźwik, Adamem Kszczotem i Markiem Plawgo.

Oprócz nich gwiazdami konferencji będą też wybitni trenerzy, m.in. twórca polskiej potęgi w biegach kobiet na 400 Aleksander Matusiński czy trener maratończyków Jacek Kostrzeba. Do Zakopanego przyjadą tez m.in. rekordzista Polski w maratonie Henryk Szost, specjalista w biegach górskich i organizator jednego z największych festiwali górskich Piotr Herzog. Gośćmi konferencji będą także przedstawiciele portalu bieganie.pl – Artur Kozłowski i Mikołaj Raczyński.

W programie konferencji są nie tylko ciekawe wykłady byłych zawodników i trenerów, ale także spotkania ze specjalistami w dziedzinie social mediów, w tym warsztaty z prowadzenia kont przez aktywnego sportowca, które poprowadzą Nadia Smolarek i Jakub Zawistowski. Będzie też warsztat praktyczny z mistrzynią świata młodzieżowców w biegach narciarskich Izabelą Marcisz. W programie są też bez spotkania z dr Mateuszem Janikiem, specjalistą ortopedii i zapalonym biegaczem oraz fizjoterapeutką dr Urszulą Biernat.

– Od wielu lat moimi pacjentami są biegacze i osoby aktywne sportowo. Dobrze znam ich najczęstsze problemy i dolegliwości. Cieszę się, że będę mógł podzielić się z uczestnikami „Biegowe 360 stopni” swoją wiedzą i odpowiedzieć na ich pytania. W swoim wystąpieniu poruszę m.in. tematykę regeneracji po wysiłku i oraz jej wpływu na ryzyko urazów w sporcie – mówi dr Mateusz Janik z Carolina Szpital, który jest głównym sponsorem wydarzenia.

W programie jest też spotkanie ze znaną influenserką Biegającą Bio Mamą, czyli Olą Korulczyk. Biegająca Bio Mama w ciekawy sposób przybliży zagadnienia związane z dietą biegacza. – Postaram się rozwiać wątpliwości, z którymi często mierzą się biegacze, choćby te dotyczące żywienia na trasie biegu czy podczas przygotowania co niego. Przeanalizujemy też to, ile powinniśmy jeść podczas treningów, a ile w trakcie zawodów, co robić o okresie przygotowawczym do startu, a jak się odżywiać chwilę przed. Poruszymy też temat regeneracji organizmu i podyskutujemy w jaki sposób można ją przyśpieszyć – mówi „Biegająca Bio Mama”, ambasadorka Sklepu Biegacza.

Wciąż jeszcze można zapisywać się do udziału w konferencji. W ramach części pakietów istnieje możliwość zakwaterowania w zakopiańskim COS oraz wykupienia pełnego wyżywienia. Dla chętnych przewidziany został również pobyt w pokojach hipoksyjnych, które jako innowacyjne rozwiązanie w efektywny sposób imitują warunki wysokogórskie. Możliwy jest również udział w samej konferencji, bez wykupienia zakwaterowania i wyżywienia. Koszt najtańszego pakietu wynosi tylko sto złotych, a zapisy do udziału w wydarzeniu „Biegowe 360 stopni – konferencja Zakopane 2023" przyjmowane są pod adresem mailowym run@aktywnypolak.pl. Wszystkie szczegóły dotyczące atrakcyjnych pakietów i szczegółowego programu konferencji dostępne są na stronie internetowej http://biegowe360.pl/.

Imprezą towarzyszącą konferencji będzie kolejna odsłona biegu „Dycha Pod Krokwią” z pulą nagród przekraczającą kwotę pięciu tysięcy złotych. Głównym partnerem wydarzenia dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki jest PZLA, AZS i marka Mizuno oraz Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej, dzięki której uczestnicy konferencji będą mogli zdobyć aż 45 biletów na przyszłoroczne zawody w ramach Diamentowej Lidze na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają specjalne certyfikaty, a także prospekty szkoleniowe oraz gadżety biegowe.