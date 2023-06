Kotwica Kołobrzeg - Motor Lublin TV TRANSMISJA Baraże o Fortuna 1. Ligę Kotwica – Motor STREAM ONLINE Kotwica Kołobrzeg – Motor Lublin GDZIE OGLĄDAĆ?

Kotwica Kołobrzeg - Motor Lublin TRANSMISJA Półfinał baraży o Fortuna 1. Ligę Kotwica – Motor na jakim kanale?

Kotwica Kołobrzeg i Motor Lublin to dwie drużyny, wokół których nie brakowało kontrowersji w tym sezonie. O Motorze głośno było z racji trenera Goncalo Feio, który zaatakował fizycznie prezesa klubu Pawła Tomczyka, a niedawno o mobbing oskarżył go także jego były współpracownik. Co więcej, pojawiły się także doniesienia o tym, że dwóch piłkarzy Motoru miało... pobić mężczyznę w jednym z klubów w Lublinie. Kontrowersji nie brakuje, ale poziom sportowy zespołu pozwolił na walkę o awans do Fortuna 1. Ligi.

Kotwica Kołobrzeg - Motor Lublin GDZIE OGLĄDAĆ? Baraże o 1 ligę Kotwica – Motor STREAM ONLINE

Kotwica Kołobrzeg z kolei znalazła się pod podejrzeniami z całkiem innego powodu. Jak przekazał portal Meczyki.pl, przed ostatnią kolejką eWinner 2. ligi część z bukmacherów wycofała z oferty mecz Kotwicy z Pogonią Siedlce. Powodem miał być fakt, że podobno Kotwica płaciła Pogoni, aby motywować tę drużynę do lepszej gry z rywalami Kotwicy do awansu. Jeśli ktoś zastanawiał się, czy Pogoń nie będzie grała na sto procent przeciwko kołobrzeskiej drużynie, to odpowiedź pojawiła się bardzo szybko – w meczu tym padł remis, który sprawił, że Kotwicę na 2. miejscu w lidze zastąpił Znicz Pruszków.

Mecz o finał baraży do Fortuna 1. Ligi Kotwica Kołobrzeg – Motor Lublin odbędzie się w środę, 7 czerwca. Start meczu o godzinie 20:30. TRANSMISJA TV z meczu Kotwica – Motor na TVP Sport. STREAM ONLINE na platformie SPORT.TVP.PL.