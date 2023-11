Krzysztof Stanowski odsłonił wszystkie karty! Niespodziewanie to ujawnił. Ambitne plany

Jeszcze kilkanaście dni temu Krzysztof Stanowski informował, że jego nowy projekt „Kanał Zero” ma wystartować po nowym roku. To jednak nie przeszkodziło internautom w tym, aby na pustym jeszcze kanale znalazło się ponad 300 tysięcy subskrypcji. Przez cały ten czas fani Stanowskiego mogli jedynie domyślać się, jaki charakter będzie miał nowy projekt, ale już nie muszą.

Niespodziewanie Krzysztof Stanowski ujawnił swoje wielkie plany! Wyłożył karty na stół

Stanowski niespodziewanie bowiem opublikował pierwszy materiał na „Kanale Zero”, w którym wyjaśnił, jakie treści tak właściwie będą się tutaj pojawiać. Okazuje się, współzałożyciel „Kanału Sportowego” chce wyjść ze swoją ofertą poza sport i skupić się na wszystkim tym, czy żyje obecnie Polska. Jak wynika z relacji Stanowskiego, możemy liczyć na materiały takie jak „Naukowe Zero”, biznesowe, finansowe, celebryckie, filmowe itd. Sportu również na nowym kanale ma nie zabraknąć, jednak przede wszystkim wtedy, kiedy wydarzy się coś naprawdę dużego.

- Plan jest taki, żeby stworzyć coś naprawdę dużego! Nie kanał, na który będą wskakiwać 3-4 filmy tygodniowo, tylko bardziej 3-4 filmy dziennie (…) To, że będzie pasmo poranne, to jest oczywiste. To, że będzie pasmo wieczorne z fajnymi rozmowami, uatrakcyjnionymi, odświeżonymi, to też wydaje mi się, że wszyscy się tego spodziewają bo trudno, żeby było inaczej. - wyznał Stanowski ujawniając plany na swój nowy projekt. W dodatku dziennikarz nie ukrywał, że jego planem jest stworzenie czegoś w wzór telewizji, jednakże znajdującej się w smartfonie i komputerze.