Kylian Mbappe postawiony pod ścianą. Prezes PSG nie zamierza bawić się w kotka i myszkę. Postawił jasne warunki

PSG w minionym sezonie zdobyła mistrzostwo Francji, jednak nadal w europejskich pucharach musieli obejść się smakiem. Drużyna naszpikowana gwiazdami takimi jak: Lionel Messi, Neymar, czy Kylian Mbappe odpadła w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W dwumeczu przegrali najpierw 1:0 z Bayernem Monachium, a w spotkaniu rewanżowym mistrzowie Niemiec po bramkach Erica Choupo-Motinga oraz Serge'a Gnabry'ego. Po sezonie okazało się, że Leo Messi postanowił opuścić paryski klub i od przyszłych rozgrywek będzie reprezentował barwy Interu Miami. W niepewnej sytuacji jest także Kylian Mbappe, gdzie mówi się głośno o jego odejściu do Realu Madryt.

Prezes PSG grzmi w sprawie Kyliana Mbappe! Nasser Al-Khelaifi powiedział o tym wprost, nie owijał w bawełnę

W środę na konferencji prasowej pojawił się prezes PSG - Nasser Al-Khelaifi, który wypowiedział się na temat przyszłości Mbappe. - Nasze stanowisko jest jasne. Jeśli Kylian chce zostać, my też chcemy, żeby został. Ale musi przedłużyć kontrakt. Nie możemy pozwolić, żeby najlepszy piłkarz na świecie odszedł od nas za darmo w przyszłym roku. To niemożliwe. Kylian powiedział kiedyś, że nie odejdzie za darmo. Jeśli zmienił zdanie, to już nie nasza wina - powiedział prezes PSG.

W rozmowie z dziennikarzem "Le Parisien", prezes paryskiego klubu powiedział troche więcej. - Nie może odejść za darmo. Mieliśmy werbalne porozumienia, poza tym powiedział to publicznie w wywiadzie, więc to nie podlega dyskusji. Gdy dowiedziałem się, że ma zamiar odejść za darmo, bardzo mnie to zaskoczyło. To rozczarowujące, bo Kylian to fantastyczny chłopak, prawdziwy dżentelmen, a miałby odejść za darmo, osłabiając najlepszy francuski klub? To nie jest on. Ta informacja bardzo mnie zaskoczyła i rozczarowała. Musi zdecydować w następnym tygodniu lub w ciągu maksymalnie dwóch tygodni. Jeśli nie chce podpisać nowego kontraktu, to drzwi są otwarte. Nikt nie jest większy od klubu, żaden zawodnik, ani nawet ja. To jest jasne - podsumował Nasser Al-Khelaifi.