Lech Poznań – Pogoń Szczecin TRANSMISJA Puchar Polski: Lech – Pogoń GDZIE OGLĄDAĆ? Puchar Polski ćwierćfinał: Lech – Pogoń dzisiaj 27.02 STREAM ONLINE. Puchar Polski wchodzi w decydującą fazę. Choć do majowego finału jeszcze daleko, to już teraz rozstrzygnie się, kto awansuje do półfinałów. Już na etapie 1/4 finału spotkają się drużyny, które śmiało mogłyby myśleć o grze w finale – to Lech Poznań i Pogoń Szczecin, które walczą o czołówkę w rozgrywkach Ekstraklasy. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Lech – Pogoń w ćwierćfinale Pucharu Polski.