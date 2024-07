Legendarny piłkarz zamieszany w gigantyczną aferę! Usłyszał poważne oskarżenia, wydał specjalne oświadczenie

Żona Leo Messiego wypięła pośladki w obcisłym stroju. Nie do wiary, jak wygląda jej ciało! 36-latka imponuje formą

Wesley Sneijder w przeszłości występował w takich klubach, jak Ajax Amsterdam, Real Madryt, Inter Mediolan czy Galatasaray, z którymi zdobywał liczne trofea krajowe oraz międzynarodowe, takie jak Liga Mistrzów. W reprezentacji Holandii zagrał 134 mecze, w których zdobył 31 bramek i był jednym z twórców sukcesów tej kadry w 2010 i 2014 roku, gdy Holandia zdobywała kolejno srebrny i brązowy medal mistrzostw świata. Swoją karierę Sneijder zakończył w 2019 roku, jako zawodnik katarskiego Al-Gharafa. Po karierze Sneijder korzysta ze sportowej emerytury, ale jedną inwestycją wpakował się w niemałe kłopoty!

Więcej o sprawie informuje portal Rtl.nl, który powołuje się na tureckie media. To tam bowiem toczy się śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy przez australijski gang. Skąd w tym wszystkim Sneijder? Kilka lat temu zainwestował on w firmę budowlaną Econ, a prowadzone przez tureckie władze śledztwo wykazało, że ma ona właśnie powiązania ze wspomnianym gangiem motocyklowym Comanchero, który zajmuje się produkcję i handlem narkotykami, a do tego praniem brudnych pieniędzy z Turcji.

Sneijder, cytowany przez wspomniany portal, zapewnia, że nie ma nic wspólnego z tą sprawą. Do tego wydał specjalne oświadczenie na Instagramie. – Informacje, które od rana krążą na mój temat w różnych mediach, zwłaszcza tureckich, nie są prawdziwe – czytamy na początku oświadczenia, które zostało wydane w języku holenderskim i tureckim. W dalszej jego części 40-latek ubolewa nad tym, że takie oskarżenia w jego stronę pojawiają się w Turcji, którą nazwał drugim domem.

i Autor: Instagram Wesley Sneijder