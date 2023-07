Lewandowscy pochwalili się tym od razu! Takiego spotkania się nie spodziewali, świetne ujęcie

Mistrz kierownicy zaprosił do swojej łódki. Redaktor SE pędził z Marszałkiem 190 km/h

Robert Lewandowski w ostatnim czasie zakończył debiutancki sezon 2022/2023 w barwach Barcelony. Napastnik może ten rok uznać za bardzo udany, ponieważ razem z "Blaugraną" sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, a sam może pochwalić się tytułem najskuteczniejszego napastnika w lidze. 34-latek z dorobkiem 23 bramek oraz 7 asyst wyprzedził Karima Benzemę o cztery trafienia. Podopieczni Xaviego jedynie w europejskich pucharach nie pokazali się z najlepszej strony, ponieważ odpadli w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a oprócz tego w Lidze Europy odpadli w 1/16 finału w dwumeczu z Manchesterem United. Lewandowski wraz z resztą reprezentantów Polski udał się na zgrupowanie, gdzie również doszło do ogromnej wpadki. Mowa oczywiście o przegranym meczu z Mołdawią 3:2.

Zasłużony odpoczynek Lewandowskich! Na wakacjach doszło do nieoczekiwanego spotkania

Wiele negatywnych słów padło pod adresem całej reprezentacji, a dużo na barki musiał wziąć kapitan, czyli Lewandowski. Aktualnie napastnik przebywa na wakacjach z rodziną w Turcji. To już drugi rok z rzędu, gdzie został obrany ten kierunek na spędzenie wolnego czasu. Anna Lewandowska często dzieli się z fanami na Instagramie sytuacjami z życia, a tym bardziej wakacji, gdzie nie tylko odpoczywa, ale oczywiście spędza aktywnie czas z rodziną. Lewandowscy pojawili się w jednym z najsłynniejszych parków rozrywki na świecie - "Land of Legends". Tam doszło do spotkania z postaciami z bajki - "Masza i Niedźwiedź". Żona piłkarza od razu dodała post w mediach społecznościowych.