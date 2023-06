Mistrz kierownicy zaprosił do swojej łódki. Redaktor SE pędził z Marszałkiem 190 km/h

Łódka do wyścigów F1 ze specjalnie przerobionym silnikiem mieści jedną osobę. Na takim „smoku”, rozwijającym na trasie wyścigu prędkość do 230-235 km/godz., Marszałek junior kilka razy wpłynął na podium imprez Grand Prix, a niedawno odniósł pierwsze zwycięstwo - w GP Indonezji. Ma też drugą łódkę, dwuosobową – do treningów i do jazdy pokazowej.

Pokazowe jazdy dla dziennikarzy odbyły się w Zegrzu. Jako reporter „SE” w ochronnym kasku zostałem wpięty w pasy bezpieczeństwa w foteliku po prawej stronie mistrza kierownicy.

Ruszyliśmy. Bartłomiej Marszałek stopniowo dodawał gazu. Na prostej zrobiło się ostro. Wołałem nie pytać o prędkość. Później dowiedziałem się, że doszło do 190 km/h. Łódka sunęła jednak na tyle gładko, że nie podejrzewałbym jej o aż taki gaz. A jej uderzenia o wodę wydawały się delikatne.

Siedziałem na dnie otwartej kabiny. Jej burta przewyższa głowy znajdujących się w niej osób. Może dlatego nie poczułem prędkości, z którą nigdy nie jechałem samochodem po drodze. Zanim doszło do zwrotu, pędziliśmy ku drugiemu brzegowi. Przemknęła mi myśl, czy zdołamy zakręcić zanim wpadniemy w sitowie. Udało się, ale poczułem, że gdyby nie pasy bezpieczeństwa, siła odśrodkowa wyrzuciłaby mnie na burtę.

Ten motorowy bolid ma wspaniałą zwrotność, skręca niemal w miejscu. Podobno przy zwrocie na liczniku było 160 km/godz. Z takimi zdolnościami Bartłomiej Marszałek niechybnie sięgnie po kolejne sukcesy w F1 H2O. Najbliższa okazja - już w niedzielę, w GP Francji w Macon.

Dariusz Chrabałowski

Parametry łodzi motorowej F1 H2O

prędkość na prostej. do 235 km/h (rek. świata 256 km/h)

silnik dwusuwowy, 450 KM, 6 cylindrów

pojemność skokowa 2,5 l, obroty: 10.000 / min

przyspieszenie: poniżej 2 s do 100 km/h, poniżej 5 s do 200 km/h