Monika Pyrek zaprasza na niezwykłe zawody w skoku o tyczce. Rusza Monika Pyrek Tour!

Sześć medali Polaków w Szeged! Kajakarze dołączyli do sukcesów kajakarek i kadry kanadyjek

Cykl rozpocznie się w środę, 15 maja, zawodami w Szczecinie (ul. Litewska 20). Kolejne wydarzenia zaplanowane są na 21 maja (Łódź, ul. Rudzka 7), 5 czerwca (Gdańsk, al. Grunwaldzka 244), 11 czerwca (Poznań, ul. Warmińska 1), a zawody finałowe odbędą się 13 czerwca na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka (ul. Gdańska 163) w Bydgoszczy.

Wśród uczestników i uczestniczek zawodów w poprzednich latach byli wszyscy najbardziej utalentowani polscy skoczkowie i skoczkinie, m.in. stypendyści funduszu „Skok w marzenia”, który również jest jednym z projektów realizowanych przez Fundację Moniki Pyrek. – Cieszę się, że nasze zawody cieszą się wielką popularnością wśród najbardziej utalentowanej polskiej młodzieży. W poprzednim roku gościliśmy ponad dwadzieścia zawodniczek i zawodników, którzy rywalizowali w Monika Pyrek Tour i zdobywali medale mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Mamy sporo bardzo zdolnych zawodniczek i zawodników, więc stwarzamy im warunki do sportowej rywalizacji – podkreśla Monika Pyrek.

Tegoroczny Monika Pyrek Tour organizowany jest już po raz czwarty, a w trakcie wydarzenia bardzo mocno stawia się też na upowszechnianie skoku o tyczce, organizując strefy aktywności dla najmłodszych w formie festynów. – Do strefy aktywności, które będą towarzyszą wszystkim zawodom, zaprosiliśmy szkoły i przedszkola. Będzie tam część zabawowa dla najmłodszych, którzy poczują atmoferę profesjonalnego skoku o tyczce. Mamy dla nich specjalny dmuchany zeskok, a będą mogli wykonać także m.in. skok o tyczce do basenu z kulkami. Jestem przekonana, że będzie to dla nich wielkie przeżycie – dodaje Monika Pyrek.

Dzięki temu, że podczas Monika Pyrek Tour poprzeczka wisi na wysokości od jednego metra, w zawodach mogą wystartować nawet najmłodsi adepci skoku o tyczce, którzy dopiero rozpoczynają swoją sportową przygodę. Nagrody, jak co roku, czekają na zwycięzców w sześciu kategoriach wiekowych – 10, 12, 14, 16 i 18 lat oraz open. Oczywiście prowadzone będą osobne klasyfikacje dziewcząt i chłopców, a zatem na każdych zawodach wyłonionych zostanie dwunastu zwycięzców. – Oczywiście prowadzona będzie także klasyfikacja generalna całego cyklu. Dzięki temu będziemy mogli poznać zwycięzców, dla których przygotowaliśmy nagrody główne – dodaje Pyrek. Organizację zawodów wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki, wszystkie nagrody ufundowała marka Adidas, partnerem motoryzacyjnym jest SsangYong Promotor, a wodę dostarcza Staropolanka. Dodatkowo organizację Monika Pyrek Tour wspierają lokalne samorządy, np. Urząd Miasta Łodzi.