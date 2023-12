Najgorętsza dziennikarka świata pokazała figurę po porodzie. Aż rwaliśmy sobie włosy z głowy, jak teraz wygląda. Bogini!

Diletta Leotta jest uważana za jedną z największych gwiazd we Włoszech. Jej popularność wybiega już ponad swój kraj, prezenterka sportowa robi furorę w mediach społecznościowych, a ma już ogromnie dużo obserwujących, ponieważ to liczba 9 mln. osób. Od końca 2022 roku gwiazda spotyka się Lorisem Kariusem. 30-latek to były bramkarz Liverpoolu, jednak najbardziej jest kojarzony z fatalnego występu w finale Ligi Mistrzów w 2018 roku. Wówczas "The Reds" przegrali z Realem Madryt 1:3, a niemiecki bramkarz dopuścił się kluczowych błędów, które wpłynęły na wynik.

Leotta wraz ze swoim partnerem poinformowali, że spodziewają się dziecka, a 16 sierpnia zostali szczęśliwymi rodzicami. Włoszka od razu zapowiedziała powrót do pracy, co oznacza łączenie obowiązków służbowym z prywatnymi. - Z pewnością nie chcę rezygnować z pracy. Dla mnie to podstawa. Wiem, że wiele zmieni się w moim życiu i we wszystkim moja córka będzie pierwsza, ale postaram się tak wszystko zorganizować, żeby mogła dzielić ze mną to, co lubię robić — mówiła na łamach tygodnika "Sette".

Gwiazda zgodnie z zapowiedzią wróciła do pracy i już zdążyła nakręcić odcinek swojego podcastu. Na planie razem z Leottą pojawiła się jej córka. Stylizacja Włoszki zrobiła wrażenie wśród jej fanów.