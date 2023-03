i Autor: cyfrasport Paweł Tomczyk, Lech Poznań

Grała II liga

Nie ma mocnych na Znicz Pruszków. Emocje w meczu Polonii Warszawa

W tej kolejce emocji nie brakowało. Zarówno dla piłkarzy Znicza jak i Polonii Warszawa. Jednak więcej powodów do satysfakcji mają pruszkowianie, którzy w tym roku wyrastają na rewelację rozgrywek. W zespole Czarnych Koszul skutecznością błysnął Paweł Tomczyk, który piłkarską edukację przeszedł w Lechu Poznań. To on ma pomóc w wywalczeniu awansu do I ligi.