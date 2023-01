Nie żyje Anna Czerwińska. Wybitna polska himalaistka miała 73 lata. Wstrząsające doniesienia

Seksowna polska modelka to ukochana światowej gwiazdy. Veronica Bielik w negliżu stopi zimowe lody

Urodzona 10 lipca 1949 r. w Warszawie Czerwińska z zawodu była doktorem nauk farmaceutycznych. Wiele lat temu porzuciła jednak tę profesję dla gór. Z ośmiotysięczników zdobyła: Mount Everest, Lhotse, Nanga Parbat, Czo Oju, Gaszerbrum II i Makalu. Na Mount Evereście, najwyższej górze ziemi, stanęła 21 maja 2000. Była wtedy 13. osobą z Polski, która tego dokonała, i drugą kobietą, po Wandzie Rutkiewicz.

Bardziej jednak ceniła zdobycie w 2006 roku Makalu (8485 m). "Zdarzyło mi się zrobić tam, wbrew swoim zasadom, nocny biwak, aby wejść na szczyt. Przesiedziałam 10 godzin na lodowej półeczce. Nie było to rozsądne, ale tak strasznie mi zależało" - wspominała. Za swój największy sukces uważała jednak wspinaczkę nową drogą Magic Line na K2 (8611 m), choć do szczytu zabrakło jej 400 m. "To była moja najtrudniejsza droga w górach wysokich, a najpiękniejsza góra globu pozostała moja obsesją" - podkreśliła przed laty w rozmowie z PAP.

Wtedy dotarła do wysokości 8200 m, a w sumie K2 próbowała zdobyć cztery razy; w 1982 z Wandą Rutkiewicz, w 1984 także w kobiecym zespole, w 1986 z Leszkiem Cichym i Darkiem Załuskim oraz w 2010 z Bogusławem Ogrodnikiem. Była autorką wielu artykułów w prasie górskiej, a także kilkunastu książek o tej tematyce. Była członkiem honorowym Polskiego Związku Alpinizmu. W 2003 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi dla polskiego taternictwa i alpinizmu, za popularyzowanie sportu wspinaczkowego. W 2017 roku została nagrodzona branżowym Super Kolosem za całokształt osiągnięć.