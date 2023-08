Nie żyje olimpijka i medalistka mistrzostw świata. Tajemnicza śmierć w wieku zaledwie 43 lat

Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy zobaczyliśmy, co Fabinho dostał od dziennikarza. Na takie prezenty stać tylko ich

Helen Smart była uznaną w Wielkiej Brytanii pływaczką. Specjalizująca się w stylu grzbietowym zawodniczka miała na swoim koncie starty na najważniejszych imprezach międzynarodowych, w tym igrzyskach olimpijskich. Swój kraj reprezentowała na igrzyskach w Sydney (jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Don-Duncan) w 2000 roku, gdzie jednak medalu nie udało się jej zdobyć. Największe sukcesy odnosiła tuż przed rokiem 2000. Na mistrzostwach Europy w 1998 roku sięgnęła po srebro na 200 m stylem grzbietowym, a rok później została wicemistrzynią świata w tej samej konkurencji.

Helen Smart dość szybko zakończyła swoją karierę, bo właśnie po igrzyskach w Sydney, czyli w wieku 20 lat. Jak opisuje „The Sun” Smart zajęła się nauczaniem innych. Trenowała innych w swojej dyscyplinie, a w ostatnim czasie odnosiła kolejne sukcesy – została dyrektorem Worsley Mesnes Community Primary School w Wigan

Jak przekazuje „The Sun” jej współpracownicy są niezwykle zaskoczeni odejściem 43-latki, tym bardziej, że wciąż nie wiadomo, jakie były przyczyny jej śmierci. – Próbowałam znaleźć słowa, by coś powiedzieć, ale jestem tak zszokowana wiadomościami, że nie wiem, co powiedzieć. Helen była tak żywą postacią, zawsze radosną wspaniałą przyjaciółką i współlokatorką. Była tak oddanym sportowcem i miała niesamowitą etykę pracy, którą wniosła do swojego życia poza sportem – mówi Katy Sexton, która startowała na igrzyskach razem ze Smart, cytowana przez „The Sun”.