niewyobrażalna tragedia

Nie żyje piłkarz polskiego klubu. Zginął wraz z żoną i synkiem, makabryczny wypadek w Łagiewnikach

Jacek Ogiński 15:01

Do niewyobrażalnej tragedii doszło we wtorek, 21 listopada, w Łagiewnikach w powiecie dzierżoniowskim. Na drodze krajowej nr 8 doszło do wypadku, w którym udział brał piłkarz polskiego klubu Wołodymyr Snidanko, a także jego żona oraz 6-letni synek. Niestety, siła uderzenia była tak silna, że cała trójka zginęła na miejscu.