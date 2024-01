O której godzinie skoki dzisiaj środa 3.01.2024 TCS Innsbruck O której dzisiaj skoki narciarskie 3 stycznia 2024

Trwa 72. Turniej Czterech Skoczni. Przed nami trzeci konkurs. Rywalizacja przeniosła się do Austrii. Skoczkowie narciarscy walczą teraz na skoczni w Innsbrucku. Liderem TCS jest wciąż Niemiec Andreas Wellinger. Wczorajsze kwalifikacje wygrał Słoweniec Anze Lanisek, potwierdzając, że jego forma idzie w górą. Wcześniej triumfował na skoczni w Ga-Pa.

Turniej Czterech Skoczni trwa, a w polskiej kadrze skoczków trwają poszukiwania przyczyn dużego kryzysu formy. Najnowszym pomysłem sztabu reprezentacji Polski jest zaopatrzenie drużyny w nowe kombinezony. Tyle tylko, że nie widać wciąż jakiegoś przełomu, a wczoraj dostaliśmy dowód, że świeży materiał to nie wszystko. W kwalifikacjach do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku najlepiej wypadł Kamil Stoch (12. miejsce), który jako jedyny nie chce korzystać z niebieskiego kombinezonu uszytego specjalnie na TCS. Założył dotychczasowy, czarny. Co więc jest nie tak z niebieskim? – Ja wiem, że on mi nie pomoże – tłumaczył trzykrotny mistrz olimpijski w Eurosporcie. – Czasem jakiś sprzęt u jednych zadziała, a u innych nie. Upewniłem się, co u mnie działa, mam pewien plan i chcę go wdrożyć w konkursie.

Z pozostałej piątki Biało-Czerwonych wszyscy założyli wczoraj na skoczni Bergisel nowe stroje, ale Dawidowi Kubackiemu – już drugi raz z rzędu – niebieski uniform zupełnie nie pomógł. W poniedziałek w Ga-Pa nasz skoczek nie wszedł do drugiej serii, a dzień później znalazł się poza pięćdziesiątką awansującą do trzecich zawodów TCS. Optymizmu w jego przypadku nie widać, a mimo to zajaśniało światełko w tunelu. We wtorek mieliśmy czterech skoczków w czołowej dwudziestce kwalifikacji. To najlepszy wynik w sezonie. Wiadomo, że strój sam nie skacze, jednak trener Thomas Thurnbichler generalnie cieszy się, że podejmowane są próby zaradzenia niewesołej sytuacji sportowej w kadrze. – Wykonaliśmy dobry ruch związany ze sprzętem – ocenił szkoleniowiec, cytowany przez PZN. – Zawodnicy zaczęli lepiej skakać i z tego powodu jestem szczęśliwy. Musimy przenieść dobre skoki z Ga-Pa wraz z lepszymi kombinezonami do Innsbrucka i znowu zrobić krok do przodu – podsumował Thurnbichler.

Na środę 3 stycznia zaplanowano konkurs w Innsbrucku. Początek pierwszej serii o godzinie 13.30. Transmisja TV na antenie TVN, Eurosportu 1 oraz w playerze.

PROGRAM ZAWODÓW TCS 2023/2024:

OBERSTDORF (HS137)

Piątek, 29.12.2023

15:45 - Seria próbna

17:15 - Pierwsza seria konkursowa (KO)

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (HS142)

Niedziela, 31.12.2023

11:45 - Oficjalny trening

13:45 - Kwalifikacje

Poniedziałek, 01.01.2024

12:30 - Seria próbna

14:00 - Pierwsza seria konkursowa (KO)

INNSBRUCK (HS128)

Wtorek, 02.01.2024

11:15 - Oficjalny trening

13:30 - Kwalifikacje

Środa, 03.01.2024

12:00 - Seria próbna

13:30 - Pierwsza seria konkursowa (KO)

BISCHOFSHOFEN (HS142)

Piątek, 05.01.2024

14:15 - Oficjalny trening

16:30 - Kwalifikacje

Sobota, 06.01.2024

15:00 - Seria próbna

16:30 - Pierwsza seria konkursowa (KO)