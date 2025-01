Przed Kamilem Stochem pierwsze loty narciarskie w tym sezonie w niemieckim Oberstdorfie (HS235). W Zakopanem jego powrót do Pucharu Świata po czterech tygodniach przerwy nie przyniósł przełomu. Forma trzykrotnego mistrza olimpijskiego nadal zostawia sporo do życzenia, czego sam nie ukrywał. Kwalifikację do dzisiejszego konkursu wywalczył szczęśliwie i rzutem na taśmę. - Tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy jestem drugim, pierwszym, czy piątym skoczkiem w Polsce - powiedział Kamil Stoch. - Liczy się to, jakie skoki wykonuję, na jakim jestem ogólnie poziomie. A ten poziom to na tę chwilę dobra, średnia półka z potencjałem - dodał po zajęciu 24. miejsca na Wielkiej Krokwi. - Obecnie skupiam się bardziej na tym, co jest tu i teraz i na bezpośrednich celach - zaznaczył. - Przede mną loty narciarskie, które uwielbiam. Skocznia, którą bardzo lubię i gdzie się dobrze czuję. Postaram się tam fajnie polatać... A daj Bóg trochę zaszaleć! - zapowiadał rekordzista Polski w długości skoku narciarskiego (251,5 m w Planicy)

Skoki dzisiaj sobota 25.01.2025 O której godzinie loty w Oberstdorfie

Kamil Stoch stara się czerpać siłę z dyspozycji Pawła Wąska, który spisuje się najlepiej spośród naszych skoczków. - W tej chwili wyznacza dla nas kurs, wyznacza poziom - komplementował kolegę. 0 Dzięki niemu mamy świadomość, że można, że się da. Musimy po prostu dalej pracować i iść w tym kierunku. Absolutnie nie umniejszam Pawłowi, ale skoro jest w stanie walczyć na tym najwyższym poziomie, to reszta grupy też może. Tylko trzeba znaleźć po prostu odpowiedni klucz. Każdy z nas musi znaleźć swój - tłumaczył Stoch, oprócz którego w Oberstdorfie polatają Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny i wracający do PŚ Piotr Żyła.

O której skoki dzisiaj w sobotę 25 stycznia 2025 Gdzie oglądać?

Trwa Puchar Świata na mamuciej skoczni w Oberstdorfie. Na sobotę 25 stycznia 2025 zaplanowano konkurs indywidualny. Początek pierwszej serii o godzinie 16.30. Transmisja TV na TVN, Eurosporcie 1 oraz online na platformie MAX.

Piątek, 24.01.2025

14:30 - Oficjalny trening

17:00 - Kwalifikacje

Sobota, 25.01.2025

15:00 - Seria próbna

16:30 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 26.01.2025

14:15 - Kwalifikacje

16:00 - Pierwsza seria konkursowa

