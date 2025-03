Ogromna tragedia. Nie żyje Line Markert. Zginęła z partnerem i synem w katastrofie lotniczej

Nie żyje Line Markert. Tragiczna śmierć

Międzynarodowa społeczność żeglarska pogrążyła się w żałobie po tragicznej śmierci Line Markert, jednej z czołowych postaci World Sailing, Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej. Pełniąca obowiązki wiceprezesa organizacji Dunka zginęła wraz ze swoim partnerem i synem w katastrofie lotniczej w Szwajcarii. Wiadomość o wypadku, do którego doszło w poniedziałek po południu, wstrząsnęła światem sportu. Markert wraz z rodziną wracała z urlopu narciarskiego, gdy ich prywatny samolot rozbił się krótko po starcie. Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane, a władze lotnicze prowadzą szczegółowe śledztwo w tej sprawie.

Śmierć Line Markert odbiła się szerokim echem nie tylko w środowisku żeglarskim, ale i w całym świecie sportu. Podczas otwarcia 144. Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w greckim Pylos, prezydent MKOl, Thomas Bach, uczcił pamięć Dunki minutą ciszy.

"To ogromna strata dla całej społeczności sportowej. Line Markert była osobą niezwykle oddaną, pasjonatką, której wkład w rozwój żeglarstwa był nieoceniony" – podkreślił Bach.Wyrazy współczucia i żalu wyraził także prezydent World Sailing, Quanhai Li. "To straszna tragedia i ogromny szok dla nas wszystkich. Line była nie tylko wybitnym działaczem, ale również osobą niezwykle cenioną i podziwianą w międzynarodowej społeczności żeglarskiej" – powiedział Li.

Niezapomniany wkład w rozwój żeglarstwa

Markert była jedną z kluczowych postaci w światowym żeglarstwie. Od 2017 do 2024 roku pełniła funkcję prezesa Duńskiej Federacji Żeglarskiej, gdzie zasłynęła z licznych reform i działań na rzecz rozwoju dyscypliny w Danii. Jej zaangażowanie i profesjonalizm szybko zostały docenione na arenie międzynarodowej, co doprowadziło ją do roli jednego z wiceprezesów World Sailing.

Dyrektor generalny federacji, David Graham, nie krył smutku po jej śmierci. "Line była wyjątkową osobą – skromną, bezinteresowną i niezwykle kompetentną. Jej wkład w rozwój żeglarstwa zarówno w Danii, jak i na świecie, był ogromny. Trudno wyobrazić sobie naszą organizację bez niej" – podkreślił Graham.

Pod jej przewodnictwem Duńska Federacja Żeglarska odnotowała dynamiczny rozwój, zwiększając liczbę uczestników oraz poprawiając strukturę szkoleniową dla młodych żeglarzy. Markert była także jedną z głównych postaci odpowiedzialnych za promocję zrównoważonego rozwoju w żeglarstwie, inicjując programy ekologiczne oraz działania na rzecz czystych akwenów.

2025_03_18_futbologia tomaszewski Iga Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.